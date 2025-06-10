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 | Suat Vilgen

Kılıçdaroğlu’ndan ortalığı karıştıran ses kaydı için ilk tepki: 'Bu bir operasyondur!'

CHP'deki kurultay sürecine ilişkin davalar devam ederken, dün sızdırılan bir ses kaydı siyaset kulislerinde büyük yankı uyandırdı. Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Ekrem İmamoğlu arasında geçtiği belirtilen kayıtta, Kılıçdaroğlu’nun kurultay yarışından çekilme niyetini dile getirdiği duyuluyor. Kılıçdaroğlu, kaydın yayınlanmasına sert çıkarak “Bu bir operasyondur” dedi.

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Kılıçdaroğlu’ndan ortalığı karıştıran ses kaydı için ilk tepki: 'Bu bir operasyondur!'
KAYNAK:
tv100
|
GİRİŞ:
10.06.2025
saat ikonu 10:38
|
GÜNCELLEME:
10.06.2025
saat ikonu 10:42

CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’na ilişkin yargı süreci sürerken, siyaset gündemi dün gece yayınlanan bir ses kaydıyla sarsıldı. İddiaya göre, kayıtta eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile kurultayda Divan Başkanlığı görevini üstlenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu arasında geçen özel bir konuşma yer alıyor. Konuşmada, Kılıçdaroğlu'nun, kamuoyundaki iddiaların aksine, ikinci tura kalmadan yarıştan çekilme arzusunu dile getirdiği anlar yer aldı. Bu ses kaydının gündeme düşmesinin ardından Kılıçdaroğlu cephesinden net bir açıklama geldi. Eski genel başkan, ses kaydının servis edilmesini “siyasi operasyonun bir parçası” olarak değerlendirdi.

Kılıçdaroğlu’ndan ortalığı karıştıran ses kaydı için ilk tepki: 'Bu bir operasyondur!'

"O SES KAYDININ YAYINLANMASI OPERASYONDUR"

Gazeteci Sinan Burhan, söz konusu kayıt sonrası Kılıçdaroğlu ile yaptığı görüşmeyi TV100 ekranlarında şöyle aktardı:

  • “Ben daha önceki yapmış olduğum açıklamaların aynısını söylüyorum. Bu ses kaydının yayınlanmasını bu operasyonun bir devamı olarak nitelendiriyor Sayın Kılıçdaroğlu. Bunu da bir operasyon olarak değerlendiriyor. Buradaki temel tezi şu: O dönemdeki ekip, kadro neyse, bugün de aynı çevreler bu operasyonun devamını yapıyorlar.
Kılıçdaroğlu’ndan ortalığı karıştıran ses kaydı için ilk tepki: 'Bu bir operasyondur!'
  • Ben ikinci tur oylama öncesinde çekilme düşüncesindeydim. Bu durumu Divan Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu ile görüşürken, henüz süreç tamamlanmadan ve resmi bir karar açıklanmadan ‘Ekrem Edit’ adlı bir sosyal medya hesabından ‘Kemal Kılıçdaroğlu adaylıktan çekildi’ şeklinde bir operasyon haberi yapıldı. Bu paylaşım şahsıma ve irademe karşı bir saygısızlıktı. Bunu asla kabul etmedim, bu nedenle ikinci tura girdim, oy kullandım ve irademe sahip çıktım.
  • ‘Ekrem Edit’ hesabından Kılıçdaroğlu çekiliyor diyerek manipülasyon yapan çevreler nasıl yaptıysa, bugün de aynı çevreler benzer işler peşinde. Bana emrivaki yapıp talimat veriyorlarmış gibi algı oluşturmaları, benim onuruma ve CHP delegelerinin onuruna yakıştıramadığım için ikinci tura girdim. Bir muhtar geldi, ‘Ben Malatya’dan geldim, bu parti içinde çalıştım’ dedi; gözyaşları içinde ‘Çekilmeyin’ diye rica etti.”
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SES KAYDINDA NELER VAR?

Yayınlanan ses kaydında, kurultayda divan başkanı olan Ekrem İmamoğlu’nun, Kılıçdaroğlu ile diyaloğu yer alıyor. İmamoğlu kayıtta şu ifadeleri kullanıyor:

“Siz nasıl uygun görürseniz sayın Genel Başkanım. Seçim başladı şu an, siz hukuken çekilemezsiniz; yazılı başvuruda çekilebilir diyor arkadaşlar.”

İmamoğlu ayrıca, “Eğer siz bunu kamuoyuna ifade etmek için bizi düşünüyorsanız, biz burada usulünce, sizin adınıza en yakışan şekliyle ifade edebiliriz. Nasıl arzu ederseniz. Siz nasıl uygun görürseniz sayın Genel Başkanım. Ben Özgür Özel Bey’i de buraya davet edeyim, kendisine bu konudan bahsedelim” diyerek, süreci birlikte yönetme önerisinde bulunuyor.

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