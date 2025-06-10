Kılıçdaroğlu’ndan ortalığı karıştıran ses kaydı için ilk tepki: 'Bu bir operasyondur!'

CHP'deki kurultay sürecine ilişkin davalar devam ederken, dün sızdırılan bir ses kaydı siyaset kulislerinde büyük yankı uyandırdı. Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Ekrem İmamoğlu arasında geçtiği belirtilen kayıtta, Kılıçdaroğlu’nun kurultay yarışından çekilme niyetini dile getirdiği duyuluyor. Kılıçdaroğlu, kaydın yayınlanmasına sert çıkarak “Bu bir operasyondur” dedi.
CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’na ilişkin yargı süreci sürerken, siyaset gündemi dün gece yayınlanan bir ses kaydıyla sarsıldı. İddiaya göre, kayıtta eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile kurultayda Divan Başkanlığı görevini üstlenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu arasında geçen özel bir konuşma yer alıyor. Konuşmada, Kılıçdaroğlu'nun, kamuoyundaki iddiaların aksine, ikinci tura kalmadan yarıştan çekilme arzusunu dile getirdiği anlar yer aldı. Bu ses kaydının gündeme düşmesinin ardından Kılıçdaroğlu cephesinden net bir açıklama geldi. Eski genel başkan, ses kaydının servis edilmesini “siyasi operasyonun bir parçası” olarak değerlendirdi.
Gazeteci Sinan Burhan, söz konusu kayıt sonrası Kılıçdaroğlu ile yaptığı görüşmeyi TV100 ekranlarında şöyle aktardı:
Yayınlanan ses kaydında, kurultayda divan başkanı olan Ekrem İmamoğlu’nun, Kılıçdaroğlu ile diyaloğu yer alıyor. İmamoğlu kayıtta şu ifadeleri kullanıyor:
“Siz nasıl uygun görürseniz sayın Genel Başkanım. Seçim başladı şu an, siz hukuken çekilemezsiniz; yazılı başvuruda çekilebilir diyor arkadaşlar.”
İmamoğlu ayrıca, “Eğer siz bunu kamuoyuna ifade etmek için bizi düşünüyorsanız, biz burada usulünce, sizin adınıza en yakışan şekliyle ifade edebiliriz. Nasıl arzu ederseniz. Siz nasıl uygun görürseniz sayın Genel Başkanım. Ben Özgür Özel Bey’i de buraya davet edeyim, kendisine bu konudan bahsedelim” diyerek, süreci birlikte yönetme önerisinde bulunuyor.