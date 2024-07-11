Kılıçdaroğlu'ndan Tanju Özcan'ın eleştirilerine cevap: Cenazeme katılmanı istemiyorum 

11 Temmuz 2024 18:12 - Güncelleme : 11 Temmuz 2024 18:20

CHP lideri Özgür Özel playlist'ini açıkladı! Bakın en çok hangi şarkıyı dinliyormuş

CHP lideri Özgür Özel playlist'ini açıkladı! Bakın en çok hangi şarkıyı dinliyormuş

Cumhuriyet Halk Partisi'nin eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "parti içinde bana sadık 50 milletvekili var" sözlerine Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'dan eleştiri geldi. Özcan, "50 sadık vekili varmış! Sen Tanrı mısın, tarikat lideri mi? Ne demek sadık vekil?" diyerek Kılıçdaroğlu'nu eleştirmişti.

Kurultay öncesi 'Değişim yürüyüşü' yaptığını hatırlatan Özcan'da Kılıçdaroğlu'ndan çok sert cevap geldi. Özcan’a "Cenazeme katılmanı istemiyorum" diyen Kılıçdaroğlu, "Eleştiri bizim partimiz için ekmek ve su gibidir, başımın üstünde yeri vardır. Ama saygısızlığa, edepsizliğe ve arsızlığa ne ben ne de Cumhuriyet Halk Partisi müsaade etmez… Gün olur ecel vuku bulursa cenazeme katılmanı istemiyorum... Yazık sana, sana verdiğim emeklere" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'nun paylaşımı şu şekilde:

"Sana ilk ve son kez cevap veriyorum; Söylemediğim bir söz için ve dahi çıkan yalan haberi de tekzip ettiğim halde şu söylediklerine bak. Ne parti ahlakımızda ne de kültürümüzde senin yaptıklarının yeri yoktur. Cumhuriyet Halk Partisinin milletvekilleri yalnızca Anayasaya ve millete bağlıdır.

"SERSERİ MAYIN GİBİSİN, DENGENİ KAYBETMİŞSİN"

Hakarete varan ifadeler kullandın sustum. Mustafa Kemal Atatürk'ün makamını temsil eden koltuğu fırlattın sustum. Ama edepsize had bildirmek, kırk yetim giydirmek gibiymiş derler… Serseri mayın gibisin. Dengeni yitirmişsin. Bu söylemlerinle partiyi zora sokuyorsun… Kimse söylemiyor, ben söyleyeyim; Aklını başına al… Tanju, ne kadar kin varmış içinde… Kinini daha da diri tut ve kork! "Tanrı mısın?" Ne demek? Allah'a sığınırım. "Tarikat lideri misin?" Ne demek? Hayatım tarikatlarla mücadele ederek geçti.

"CENAZEME KATILMANI İSTEMİYORUM"

Eleştiri bizim partimiz için ekmek ve su gibidir, başımın üstünde yeri vardır. Ama saygısızlığa, edepsizliğe ve arsızlığa ne ben ne de Cumhuriyet Halk Partisi müsaade etmez… Gün olur ecel vuku bulursa cenazeme katılmanı istemiyorum... Yazık sana, sana verdiğim emeklere…"