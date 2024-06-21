Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlık için çalışmalara başladı iddiası kulisleri karıştırdı

21 Haziran 2024 09:46 - Güncelleme : 21 Haziran 2024 09:48

Türkiye'nin en beğenilen siyasetçisi belli oldu! Çarpıcı ankette Kılıçdaroğlu dikkat çekti

Türkiye'nin en beğenilen siyasetçisi belli oldu! Çarpıcı ankette Kılıçdaroğlu dikkat çekti

Siyasal iletişimci Nur Tuğba Aktay, taban ve delegelerden gelen talepler doğrultusunda eski CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlık için çalışmalara başladığını belirtti.

tv100'de katıldığı bir programda konuşan Aktay, Kemal Kılıçdaroğlu’nun CHP genel başkanlığı için çalışmalara başladığını ve parti tabanından bu yönde bir talep olduğunu belirtti.

"PARTİ TABANINDA BİR TALEP VAR"

Nur Tuğba Aktay şunları söyledi: "Kemal Kılıçdaroğlu’nun ekibiyle beraber CHP’deki kendi heyetinde, parti tabanında, delegeler nezdinde bir talep ve istek olduğu doğrultusunda bilgi geldi.

Bu anlamda Kılıçdaroğlu genel başkanlığı adına çalışmalara başladı. Özgür Özel'in de bu durumdan haberdar olduğu, bu sıkışmışlıktan dolayı farklı farklı, plansız, programsız çıkışlar açıklamalar sıkışmışlığının yansıması.

13 yıl boyunca Genel Başkanlık görevini üstlenen Kemal Kılıçdaroğlu, 4-5 Kasım (2023) tarihlerinde gerçekleşen Kurultay'da 812 oy alan Özgür Özel'e görevi devretmişti."