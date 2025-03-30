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 | Banu İriç

Kılıçdaroğlu'nun kongre planı! Kulislerde konuşulan İmamoğlu ile kritik pazarlık iddiası

CHP kulisleri yeniden hareketlendi. Kemal Kılıçdaroğlu ile Ekrem İmamoğlu’nun sürpriz bir anlaşmaya varabileceği iddiası konuşuluyor. Kamuoyu Araştırmacısı Mehmet Ali Kulat, “İmamoğlu ile Kılıçdaroğlu'nun anlaşma ihtimalini ciddi anlamda yüksek görüyorum” diyerek dikkatleri kurultay sürecine çevirdi.

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KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
30.03.2025
saat ikonu 23:42
|
GÜNCELLEME:
31.03.2025
saat ikonu 00:27

CHP'de kurultay sonrası yaşanan liderlik tartışmaları ve parti içi dengelerle ilgili dikkat çeken bir değerlendirme geldi. TGRT Haber’de yayınlanan Gündem Özel programında konuşan Kamuoyu Araştırmacısı Mehmet Ali Kulat, Kemal Kılıçdaroğlu ile Ekrem İmamoğlu arasında bir ittifak ihtimalinin güçlü olduğunu söyledi.

"KILIÇDAROĞLU'NUN İADE-İ İTİBAR BEKLENTİSİYLE ŞEKİLLENEBİLİR"

Kulat, Kılıçdaroğlu’nun siyasete yeniden yön verme niyetinde olduğunu belirterek, "Bu anlaşma, Kılıçdaroğlu'nun bir iade-i itibar beklentisi üzerine şekillenebilir. Bu beklenti, doğrudan genel başkanlığa dönüş de olabilir, başka bir ismin öne çıkarılması da…" dedi.

"KILIÇDAROĞLU İSİM SAHAYA SÜRECEKSE BUNU EKREM BEY İLE BİRLİKTE YAPACAK"

Özellikle yaklaşan kurultay sürecine dikkat çeken Kulat, “Eğer Kılıçdaroğlu yeni bir ismi sahaya sürecekse bunu mutlaka Ekrem Bey’le birlikte yapacak, tek başına çıkmayacak. Aksi durumda Özgür Özel, mevcut rüzgarla büyük farkla seçimi kazanır" ifadelerini kullandı.

Kulat, Kemal Kılıçdaroğlu'nun "hezimetli bir sonucu asla kabul etmeyeceğini" de belirtti ve pazartesi-salı günü bu denklemde önemli gelişmelerin netleşmesini beklediğini söyledi.

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