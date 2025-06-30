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 | Selahattin Demirel

Kılıçdaroğlu'yla ilgili bomba iddia: AK Partili isimler ne yapması gerektiğini söyledi

CHP'nin 8 Eylül'e ertelenen Kurultay Davası'ndan nasıl bir karar çıkacağı merak edilirken Gazeteci Barış Yarkadaş bomba bir iddia ortaya attı. TGRT Haber'de konuşan Yarkadaş AK Partili isimlerin Kemal Kılıçdaroğlu'na gittiğini öne sürerek söyledikleri sözleri paylaştı.

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KAYNAK:
Selahattin Demirel
|
GİRİŞ:
30.06.2025
saat ikonu 23:45
|
GÜNCELLEME:
30.06.2025
saat ikonu 23:45

30 Haziran'da görülen CHP Kurultay Davası'nın ilk duruşmasında mahkeme, davayı 8 Eylül'e erteledi. Süreç içinde CHP'de ne olacağı tartışılırken partinin 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile CHP'lilerin yaptığı görüşmeler de gündem oldu.

"AK PARTİ'DE ÖNEMLİ GÖREVLERDE BULUNAN İSİMLER KILIÇDAROĞLU'NA GİTTİ"

TGRT Haber'de ekrana gelen Taksim Meydanı'nda Gazeteci Barış Yarkadaş tarafından ortaya atılan iddia siyaset kulislerini hareketlendirecek türden. Yarkadaş, Kılıçdaroğlu'na önemli AK Partili isimlerin gittiğini öne sürerek görüşmede konuşulanları paylaştı.

Kılıçdaroğlu'yla ilgili bomba iddia: AK Partili isimler ne yapması gerektiğini söyledi

Yarkadaş "AK Parti’de geçmişte çok önemli görevlerde bulunmuş kişiler, Kemal Bey’e elçi olarak gönderildi." ifadelerini kullanarak AK Partili isimlerin Kılıçdaroğlu'ndan önemli bir talepte bulunduğunu iddia etti.

"KEMAL BEY'E DEDİLER"

Sözlerine devam eden Yarkadaş "Kemal Bey’e ‘mutlak butlan çıkarsa kabul etme, görev Özgür Özel’de kalsın, onun yanında ve Ekrem İmamoğlu’nun yanında durun’ dediler." şeklinde konuştu.

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