KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'dan Famagusta'ya tepki: Netflix'i bizim aleyhimize kullanıyorlar!

03 Eylül 2024 23:34 - Güncelleme : 03 Eylül 2024 23:44

Dijital bir platformda yayınlanacak olan "Famagusta" adlı diziye tepkiler gelmeye devam ediyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, TGRT Haber'de katıldığı canlı yayında filmin kara propaganda amaçlı kullanıldığını söyledi.

20 EYLÜL'DE YAYIMLANACAK

Yunanistan ve Kıbrıs Cumhuriyeti ortak yapımı Famagusta dizisinin yönetmeni Andreas Georgio, dizinin 20 Eylül'de Netflix'te yayımlanacağını açıkladı. Netflix'ten ise tepkiler sonrası henüz bir açıklama yapılmadı.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, dizinin Kıbrıs'ın gerçeklerini yansıtmadığını belirtti. Tatar, "O günden bugüne Kıbrıs'ta kimsenin burnu kanamamıştır. Geriye gittiğinizde onlarca yıl bu adada kan dökülmüştür. Türk askeri adadaki herkesin güvenliğini sağlamaktadır." ifadelerini kullandı.

"BÜYÜK HAKSIZLIK YAPILIYOR"

Tatar, "NETFLIX’İ bizim aleyhimize kullanıyorlar. Filmde kara propaganda ve büyük haksızlık yapılıyor." diyerek tepki gösterdi.

KKTC'nin turizm potansiyeline de vurgu yapan Tatar, Türkiye'nin KKTC'yi tercih etmesinin önemine vurgu yaptı. "Burası öz vatan" diyen Tatar, yarım adada her türlü alternatif olduğunu ifade etti. Osmanlı eserleri ve tarihi turizme de işaret eden Tatar, KKTC'nin cazibe merkezi olduğunu belirtti.