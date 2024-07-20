KKTC'deki törene damga vuran kare: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Özgür Özel'in samimi sohbeti dikkat çekti

20 Temmuz 2024 15:25 - Güncelleme : 20 Temmuz 2024 16:11

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümünde, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı törenine katıldı.

Törende TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de yer aldı.

ERDOĞAN İLE ÖZEL ÜÇÜNCÜ KEZ YAN YANA

KKTC'deki törene Cumhurbaşkanı Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in görüntüleri damga vurdu.

İç siyasette normalleşme adımları kapsamında birbirlerini ziyaret eden Erdoğan ile Özel, üçüncü kez bir araya geldi.

SAMİMİ SOHBET DİKKAT ÇEKTİ

İkilinin tören sırasındaki samimi sohbeti objektiflere yansıdı.

ERDOĞAN'DAN BİRLİK VE BERABERLİK MESAJI

Törende kürsüye çıkan Erdoğan birlik ve beraberlik mesajı verdiği konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Bugün tıpkı yarım asır önce olduğu gibi yine tek yüreğiz, tek bileğiz. Anavatan Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak sırt sırtayız. İktidar muhalefet ayrımı olmadan bugün burada bulunmamız Türkiye'nin Kıbrıs davasına verdiği önemin göstergesidir.

Kuzey Kıbrıs bizim göz bebeğimizdir. Canımızdan bir parçadır. Burası bize sadece şehitlerimizin değil, aynı zamanda Hazreti Osman'ın sahabinin bu toprakları fetheden kahraman ecdadımızın da emanetidir. İnşallah bu emanete sıkı sıkıya sahip çıkmayı sürdüreceğiz."

Öte yandan Lefkoşa'daki törene İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici ve Demokratik Sol Parti Genel Başkanı Önder Aksakal da katıldı.