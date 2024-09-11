Kongre süreci başladı: AK Parti tam kadro sahada! Bakan ve milletvekilleri vatandaşları dinleyecek

11 Eylül 2024 10:08 - Güncelleme : 11 Eylül 2024 10:20

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın AK Parti MKYK toplantısında imzaladığı kararla partide kongre süreci başladı. 81 ilde düzenlenecek Türkiye Buluşmaları kapsamında bakan ve milletvekilleri de sahaya inerek vatandaşların sorunlarına kulak verip taleplerini dinleyecek.

AK Parti’nin Merkez ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısında alınan kongre süreci başladı. Bakan ve milletvekillerinin de yer aldığı parti kadroları 81 il genelinde sahaya inip vatandaşlarla bir araya geliyor. 'Türkiye Buluşmaları' adıyla düzenlenen buluşmalar kapsamında toplumun tüm kesimleriyle görüşecek olan AK Parti, saha çalışmalarına hız verip büyük kongreye kadar aralıksız çalışacak.

Sabah'ın haberine göre; AK Parti kadroları her ilin ilçelerini de ziyaret ediyor. Yalnızca esnaf ziyareti ile sınırlı kalmayan buluşmalarda sivil topluma temas edilirken meslek grupları da dinleniyor.

BAKAN VE MİLLETVEKİLLERİ DE SAHADA

Her şehrin gelir kaynağı, vatandaşın uğraştığı iş neyse o alanda çalışanlarla bir araya gelinerek sorunlar ve talepler birer birer not ediliyor. Toplumun tüm kesimleriyle temas ettikten sonra elde edilen veriler, kapsamlı bir çalışmayla rapor haline getirilecek.

Bakan ve milletvekillerinin yanı sıra AK Parti yönetiminin de katıldığı Türkiye Buluşmaları'nda, hükümetin yaptığı yatırımlar vatandaşlara anlatılıyor ve talepler birinci ağızdan dinleniyor.

DELEGE SEÇİMİ İLE KONGRE SÜRECİ EŞ ZAMANLI YÜRÜTÜLÜYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı doğrultusunda yüz yüze görüşmeler aralıksız devam ediyor. Eylül ayında bir yandan delege seçimleri sürerken diğer taraftan da kongrelerin zemini oluşturulacak.

Edirne'den Kars'a tüm şehirlerin siyasal fotoğrafı tek bir bakış açısıyla değil, farklı yönlerden ele alınacak. Kongre süreci Türkiye Buluşmaları ile hazırlanan raporlar ışığında yönetilecek.

81 İLDE TALEPLER TEK TEK DİNLENİYOR

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un 6 Eylül'de Tekirdağ'ı ziyaret etmesiyle başlayan Türkiye Buluşmaları; bu hafta Çorum, Niğde, Ordu, Şanlıurfa, Kastamonu, Muş, Van, Denizli, Eskişehir, Kocaeli, Edirne ve Bursa programları ile sürecek.

12 Eylül'de Ticaret Bakanı Ömer Bolat Şanlıurfa'da, 13 Eylül'de Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu Muş'ta, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan Van'da, 14 Eylül'de Adalet Bakanı Yılmaz Tunç Denizli'de, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ise Edirne'de Türkiye Buluşmaları kapsamında halkla bir araya gelecek.

Türkiye'nin tüm illerini kapsayan çalışmalar bu ay sonunda tamamlanacak. Ekim ayı ile birlikte kongre süreci başlamış olacak.