'Köpekler uyutulacak' iddiasına AK Parti'den açıklama geldi! 

26 May 2024 19:15 - Güncelleme : 26 May 2024 19:17

AK Parti Grup Başkanı ve Sivas Milletvekili Abdullah Güler, Kanal 7 canlı yayınında son günlerde Türkiye'nin gündemine oturan başıboş sokak köpekleri hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Güler, sokak köpeklerinin 'uyutulacağı' iddiaları ile ilgili, "Buradaki hedefimiz mutlaka sokak hayvanlarının sahiplendirilmesi, barınaklarda korunmasıdır. Herkesi tehdit eden bu hayvanları almak, barınaklarda beslemek ve sahiplendirmek. En sonunda saldırgan, kuduz tehlikesi taşıyan hayvanları da uyutmak. Bunları aşama aşama desteklenmesi gerekiyor" dedi.

"HASTA HAYVALARI UYUTMAYI PLANLIYORUZ"

İlerleyen günlerde muhalefet partilerini de bu konu hakkında ziyaret edeceklerini söyleyen Güler, "Grup başkanvekillerimiz bu konuda muhalefet partilerine da ziyarette bulunacak. Ortaya çıktığında paylaşacağız. Bunları görüştükten sonra ortaya çıkacak düzenleme ile ilgili çalışma yapacağız. 10-15 gün içerisinde düzenlemeyi paylaşacağız." dedi.

Güler sözlerini şöyle tamamladı:

"Biz ilk kez hayvanları koruma kanunu 2004 yılında çıkardık. Daha sonra bazı değişiklikler oldu. Buradaki hedefimiz mutlaka sokak hayvanlarının sahiplendirilmesi, barınaklarda korunmasıdır. Herkesi tehdit eden bu hayvanları almak, barınaklarda beslemek ve sahiplendirmek.

En sonunda saldırgan, kuduz tehlikesi taşıyan hayvanları da uyutmak. Bunları aşama aşama desteklenmesi gerekiyor"