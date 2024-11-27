Bakan Yusuf Tekin'den Ekrem İmamoğlu'na çok sert kreş tepkisi: 'Özürlü bir arkadaş'

27 Kasım 2024 12:13 - Güncelleme : 27 Kasım 2024 13:14

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, kreşlerle ilgili yaptığı açıklamada, belediyelere gönderilen yazının kreşlerle alakalı olmadığını belirterek "İmamoğlu'nun okuduğunu anlama problemi var. Türkçe okuduğunu anlama konusunda özürlü bir arkadaş. Ona iyi bir Türkçe kursu almasını tavsiye ederim." ifadelerini kullandı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin​, kreşlerle ilgili yaptığı açıklamada, belediyelere gönderilen yazının kreşlerle alakalı olmadığını belirterek İmamoğlu için sert sözler söyledi.

Bakan Tekin kreş tartışmasıyla ilgili açıklamalarına şu şekilde devam etti;

"İmamoğlu'nun okuduğunu anlama problemi var. Türkçe​ okuduğunu anlama konusunda özürlü bir arkadaş. İkincisi birlikte hareket ettiği terör gruplarının dilinden esinlenmiş olacak ki hukuk devletinin kurallarına meydan okuyor. Bu anladığım kadarıyla Ekrem İmamoğlu'nun yönetim tarzı. Takdir kendisinindir. Biz hukuk devleti prensiplerine göre yaşıyoruz. Hukuk devletinin gerektirdiği şeyleri de yapıyoruz.

ÖZGÜR ÖZEL'E 'ŞUURSUZ' CEVABI

Şimdi Sayın Özgür Özel'in tartışmaya girme biçimi de çok tuhaf. Ben daha önce de söyledim, Özgür Özel'e gerçekten acıyorum. Şimdi diyor ki "şuursuz laiklik" tartışmasını başlattı. Bir kere bu şuursuz kavramını kendisine iade ediyorum. Şuursuzluk nedir? Şuursuzluk, partisinde olan bitenden, partisinin tarihinden haberdar olamamak demektir.

Şimdi laiklik tartışmasını eğer şuurlu olsaydı, partisinde ne olup ne bittiğini bilebilseydi laiklik tartışmasını benim başlatmadığımı görürdü. Laiklik tartışmasını kimin başlattığını görmek istiyorsa 14 Kasım Plan Bütçe Komisyonu'ndaki bakanlığımız bütçesinde Cumhuriyet Halk Partili milletvekillerinin şov yaparcasına, ellerinde cep telefonlarıyla taraftarlarına şov mahiyetinde laiklik açıklamaları üzerinden benim cevap verme hakkım doğduğunu ve bu hakkı cumartesi günü verdiğimi görürdü.

Dolayısıyla, partisinde, hani partisinin tarihini bilmiyor, partisinde olan bitenden haberdar değil. Haberdar olmadığı için de ben onu şuursuzlukla itham ediyorum. Ben diyorum ki asıl şuursuz burada varsa sizsiniz.

"GÖNDERDİĞİMİZ YAZI ÇOK AÇIK VE NET"

Kreşlerle ilgili bizin gönderdiğimiz yazı çok açık ve net. Belediye kanununda belediyelerin kreş açma hakkının olduğunu ama kreş ismi altında anaokulu ve anasınıfı açmalarına yetkilerini olmadığını söylüyoruz o yazıda.

Dolayısıyla bizim yazımız kreşlerle ilgili değildir. Belediyelere anaokulu ve anasınıfı açmalarına dair yetkilerinin olmadığını Anayasa Mahkemesi'nde CHP'nin açtığı dava neticesinde alınan kararın bizim tarafımızdan uygulandığını ve kendilerine hatırlatıldığını söylüyoruz.