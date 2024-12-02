Kritik düzenleme bu hafta TBMM'de: Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor

02 Aralık 2024 07:15 - Güncelleme : 02 Aralık 2024 07:28

Bu hafta TBMM’de milyonlarca vatandaşı ilgilendiren kritik düzenleme ele alınıyor: Genel Sağlık Sigortası borçlularını rahatlatacak adımlar TBMM'de gündeme geliyor. Sağlık alanında yeniliklerin de görüşülmesi bekleniyor.

GSS borçları için son söz söylendi! İsa Karakaş bilinen tüm yanlışları tek tek açıkladı: "Affedilmesi söz konusu değil"

GSS borçları için son söz söylendi! İsa Karakaş bilinen tüm yanlışları tek tek açıkladı: "Affedilmesi söz konusu değil"

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu yoğun bir gündemle Aralık ayının ilk haftasın başlıyor. Görüşülmesi beklenen tasarılar arasında Genel Sağlık Sigortası (GSS) borçlarının silinmesi ve geleneksel ile tamamlayıcı tıp uygulamalarına yönelik değişiklikler içeren kanun teklifi de var. Sağlık alanında yapılacak bu düzenlemeler, vatandaşların sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırmayı ve mevcut borç yükünün hafifletilmesini amaçlıyor.

GENEL SAĞLIK SİGORTASI BORÇLARI SİLİNECEK

Kanun teklifiyle, 2015 yılı öncesine ait genel sağlık sigortası borçlarının tamamının silinmesi öngörülüyor. Bu düzenleme, GSS prim borçlarını ödemekte zorlanan ve bu nedenle sağlık hizmetlerinden tam olarak faydalanamayan vatandaşlara büyük bir rahatlama sağlayacak. Özellikle pandemi sürecinde artan sağlık harcamaları göz önüne alındığında, bu borçların silinmesi ekonomik sıkıntılar yaşayan bireyler için kritik önem taşıyor. Düzenlemeyle birlikte, yüz binlerce kişinin sağlık hizmetlerine erişiminin önündeki engellerin kalkması hedefleniyor. Ayrıca, borçların silinmesi, genel sağlık sigortasının sürdürülebilirliğine katkı sunacak ve sağlık hizmetlerinin daha geniş kesimlere ulaşmasını sağlayacak.

GELENEKSEL VE TAMAMLAYICI TIP UYGULAMALARI

Teklifin dikkat çeken bir diğer maddesi ise geleneksel ve tamamlayıcı tıp (GETAT) uygulamalarının aile hekimleri tarafından mesai saatleri dışında uygulanmasına yönelik düzenleme. Bu kapsamda, hacamat, akupunktur, bitkisel tedaviler ve benzeri yöntemler artık aile hekimliklerinde, belirlenen koşullar çerçevesinde ve mesai dışında sunulabilecek. Böylece, bu tür tedavilere duyulan ilginin karşılanması ve vatandaşların daha erişilebilir hizmet alması sağlanacak. Düzenlemenin ayrıca, bu uygulamaların denetim altında ve belirli standartlar çerçevesinde yapılmasını güvence altına alması bekleniyor.

SAĞLIK RAPORLARI ÜCRETLİ OLACAK

Kanun teklifine göre, aile hekimliklerinden alınan sağlık raporlarının ücrete tabi hale getirilmesi de gündemde. Bu raporlar arasında, işe giriş, spor lisansı, öğrenci kaydı ve sürücü belgesi gibi çeşitli belgeler yer alıyor. Uygulamanın, sağlık hizmetlerinin finansmanına katkı sağlaması ve rapor taleplerinin daha sistemli bir şekilde düzenlenmesi amacı taşıdığı ifade ediliyor. Ancak ücret tarifesinin makul seviyelerde tutulacağı ve vatandaşların mağdur edilmemesi için gerekli tedbirlerin alınacağı belirtiliyor.

GRUP TOPLANTILARININ GÜNDEMİ YOĞUN

TBMM'de grubu bulunan siyasi partilerin grup toplantıları, salı ve çarşamba günleri yapılacak. Bu toplantılarda, siyasi partilerin genel başkanları, ülke gündemine dair önemli mesajlarını Meclis kürsüsünden verecek. Ekonomik gelişmeler, dış politika, sosyal reformlar ve yaklaşan seçimlerle ilgili açıklamaların yapılması bekleniyor.

Özellikle, son dönemde gündemde olan genel sağlık sigortası borçlarının silinmesi, asgari ücret tartışmaları ve enflasyon gibi konuların liderlerin konuşmalarında ön plana çıkması bekleniyor.

KAMU BAŞDENETÇİSİ MEHMET AKARCA YEMİN EDECEK

Geçtiğimiz günlerde TBMM tarafından Kamu Başdenetçisi (Ombudsman) seçilen Mehmet Akarca, salı günü Meclis Genel Kurulu'nda yemin edecek. Kamu Denetçiliği Kurumu’nun en üst yetkilisi olarak görev yapacak olan Akarca, vatandaşların kamu kurumlarıyla yaşadıkları sorunlara çözüm bulmak, idarenin işleyişini denetlemek ve kamu hizmetlerinin kalitesini artırmak için önemli bir sorumluluk üstlenecek.

BAKAN TUNÇ KOMİSYONDA "KADINA ŞİDDET" SUNUMU YAPACAK

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Kadına Karşı Şiddet ve Ayrımcılığı Araştırma Komisyonu’nda milletvekillerine önemli bir sunum yapacak. Bakan Tunç’un, sunumunda Türkiye'de kadına karşı şiddetle mücadelede atılan adımlar, hukuki düzenlemeler, kadınların korunmasına yönelik uygulanan tedbirler ve yargı süreçlerine ilişkin bilgiler vermesi bekleniyor. Ayrıca milletvekillerinin sorularını yanıtlayarak komisyon üyelerinin taleplerine ve eleştirilerine yanıt verecek.