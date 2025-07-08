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Kritik görüşmede yeni gelişme! Yılmaz Tunç ile DEM Parti zirvesine rötar

Terörsüz Türkiye yolunda süreç devam ederken, dün Başkan Erdoğan ile görüşen DEM Parti heyetinin bugün (8 Temmuz) de Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile görüşmesi bekleniyordu. DEM Parti'den yapılan açıklamada program yoğunluğundan dolayı görüşmenin ertelendiği duyuruldu.

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Kritik görüşmede yeni gelişme! Yılmaz Tunç ile DEM Parti zirvesine rötar
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
08.07.2025
saat ikonu 10:10
|
GÜNCELLEME:
08.07.2025
saat ikonu 10:46

Terörsüz Türkiye yolunda süreç devam ederken, dün Başkan ile görüşen heyetinin bugün (8 Temmuz) de Yılmaz Tunç ile görüşmesi bekleniyordu. DEM Parti'den yapılan açıklamada program yoğunluğundan dolayı görüşmenin ertelendiği duyuruldu.

ERDOĞAN- DEM PARTİ HEYETİNİ KABUL ETTİ

Öte yandan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz gün saat 15.00'te DEM Parti TBMM Başkanvekili Pervin Buldan ve beraberindeki heyeti Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Yaklaşık 1 saat süren kritik sona erdi.

Kritik görüşmede yeni gelişme! Yılmaz Tunç ile DEM Parti zirvesine rötar

Kritik görüşmenin DEM Parti'den yapılan açıklamada "İmralı Heyeti üyelerimiz Pervin Buldan ve Mithat Sancar, bugün Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Beştepe'de görüştü. Heyetimiz, sürecin geldiği yeni aşama ve bundan sonra yapılacaklar konusunda görüş ve önerilerini aktardı. Görüşmede, sürecin ilerlemesi konusunda karşılıklı iradenin devam ettiği vurgulandı" ifadeleri kullanıldı.

"KARŞILIKLI İRADE DEVAM EDİYOR"

Dem Parti'den yapılan ilk açıklamada, "DEM Parti İmralı Heyeti üyelerimiz Pervin Buldan ve Mithat Sancar, bugün Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la Beştepe’de görüştü. Heyetimiz, sürecin geldiği yeni aşama ve bundan sonra yapılacaklar konusunda görüş ve önerilerini aktardı. Görüşmede, sürecin ilerlemesi konusunda karşılıklı iradenin devam ettiği vurgulandı" denildi.

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