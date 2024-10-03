Kritik MGK başladı: Ana gündem Orta Doğu! 3 bakan sunum yapacak

03 Ekim 2024 15:59 - Güncelleme : 03 Ekim 2024 17:00

Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı bugün Beştepe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde toplandı. Orta Doğu'da yaşanan gerilimin ele alınacağı kritik toplantıda, yaşanan gelişmeler sonrası Türkiye'nin alacağı pozisyon masaya yatırılacak. Bölgesel savaş tehlikesinin görüşüleceği konusunda sınır ötesi operasyonlar da gündeme gelecek. İşte MGK'nın gündemi...

Son dakika | Sürpriz zirve! Erdoğan ve Bahçeli bir araya geldi

Son dakika | Sürpriz zirve! Erdoğan ve Bahçeli bir araya geldi

Son yılların en kritik Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı Beştepe'de yapılıyor. Bu yıl 5'incisi düzenlenen MGK toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında saat 15.40'ta başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Orta Doğu'da artan gerilimi "İsrail yönetiminin, tamamen dini bir fanatizm ile Filistin ve Lübnan'dan sonra gözünü dikeceği yer, bizim vatan topraklarımız olacak" sözleriyle değerlendirmesinin ardından kritik Milli Güvenlik Kurulundan (MGK) çıkacak kararlar merakla bekleniyor.

MGK'DA ANA GÜNDEM ORTA DOĞU

MGK'da İsrail'in Filistin'de uyguladığı katliamın ardından Lübnan'a karadan saldırması, İran'ın Tel Aviv'e füze yağdırması ve yaşanan diğer güncel gelişmeler kritik MGK'da ele alınacak. Orta Doğu'da gerilim tırmanırken Türkiye'nin pozisyonu, olası risk, tehdit ve tedbirler masaya yatırılacak.

SINIR ÖTESİ OPERASYONLAR MASADA

MGK'da ayrıca Doğu Akdeniz'deki son gelişmeler, Irak'ın ve Suriye'nin Kuzeyi'nde yürütülen sınır ötesi operasyonlar, Ukrayna Savaşı ve Kara Harp Okulu mezuniyetinde bazı teğmenlerin gerçekleştirdiği alternatif yemin töreni konularının gündeme gelmesi bekleniyor.

BÖLGESEL SAVAŞ RİSKİ

İsrail'in Gazze'de 41 binden fazla sivili katlederek insanlık suçu işlemesinin ardından Türkiye'nin 7 Ekim'den bu yana uyardığı bölgesel savaş riskinin boyutları görülmeye başladı.

İsrail'i durdurmak üzere uluslararası toplumun baskılarını artırması gerektiğine işaret edilirken Türkiye'nin bölgesinde yaşananlara karşı takınacağı tutum merak ediliyor.

NATO'nun en büyük ikinci ordusu olan Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye ve Irak'ın Kuzeyinde terörle mücadelesi ve İsrail'in saldırgan tutumunun komşu ülke politikalarına etkilerinin de MGK da gündeme gelmesi öngörülüyor.

3 BAKAN SUNUM YAPACAK

MGK toplantısında Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın sunum yapacak. Sunumda Orta Doğu'da yaşanan savaş durumu ve Türkiye'nin terörle mücadelesine ilişkin bilgilendirme yapılacak.