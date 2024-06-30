CHP'li Kula Belediye Başkanı Hikmet Dönmez tutuklandı

30 Haziran 2024 17:17 - Güncelleme : 30 Haziran 2024 17:52

CHP'li Kula Belediye Başkanı Hikmet Dönmez, makam odasında 2 kişiyi darbettirdiği iddiasıyla dün gözaltına alınmıştı.

İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan Dönmez, sabah saatlerinde sağlık kontrolünün ardından mahkemeye sevk edildi. Dönmez, soruşturma kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderildi.

CHP'Lİ VEKİLLER DE ADLİYEDE TAKİP ETTİ

CHP Manisa Milletvekilleri Bekir Başevirgen ve Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, partililer, bazı belediye personelleri de adliyeye geldi.

NE OLMUŞTU?

Önceki gün hastaneye kaldırılan ve belediyeden ihale alan bir firmanın yetkilileri oldukları öğrenilen M.U. ve H.D, mesai saatinin ardından davet üzerine Kula Belediyesine gittiklerini, burada Başkan Dönmez'in makam odasında darbedildiklerini öne sürerek polise başvurmuş, şikayet üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, belediye personeli M.O.A. ile R.G'yi gözaltına almış, adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklanmıştı.

Hastanede tedavisi süren 2 kişinin iddialarıyla ilgili yürütülen soruşturmada, Belediye Başkanı Hikmet Dönmez de dün akşam gözaltına alınmıştı.