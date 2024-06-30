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CHP'li Kula Belediye Başkanı Hikmet Dönmez tutuklandı

Editör: Onur Kaya / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
30 Haziran 2024 17:17 - Güncelleme : 30 Haziran 2024 17:52

Manisa'da makamında 2 kişiyi darbettirdiği iddiasıyla gözaltına alınan CHP'li Kula Belediye Başkanı Hikmet Dönmez tutuklandı.

CHP'li Kula Belediye Başkanı Hikmet Dönmez, makam odasında 2 kişiyi darbettirdiği iddiasıyla dün gözaltına alınmıştı. 

İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan Dönmez, sabah saatlerinde sağlık kontrolünün ardından mahkemeye sevk edildi. Dönmez, soruşturma kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderildi.

CHP'Lİ VEKİLLER DE ADLİYEDE TAKİP ETTİ

CHP Manisa Milletvekilleri Bekir Başevirgen ve Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, partililer, bazı belediye personelleri de adliyeye geldi.

Kula Belediye Başkanı Hikmet Dönmez tutuklandı - 1. Resim

NE OLMUŞTU?

Önceki gün hastaneye kaldırılan ve belediyeden ihale alan bir firmanın yetkilileri oldukları öğrenilen M.U. ve H.D, mesai saatinin ardından davet üzerine Kula Belediyesine gittiklerini, burada Başkan Dönmez'in makam odasında darbedildiklerini öne sürerek polise başvurmuş, şikayet üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, belediye personeli M.O.A. ile R.G'yi gözaltına almış, adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklanmıştı.

Kula Belediye Başkanı Hikmet Dönmez tutuklandı - 2. Resim

Hastanede tedavisi süren 2 kişinin iddialarıyla ilgili yürütülen soruşturmada, Belediye Başkanı Hikmet Dönmez de dün akşam gözaltına alınmıştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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