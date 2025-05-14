Külliye'de 3 büyükelçiden güven mektubu: Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrı ayrı görüştü!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3 farklı ülkenin büyükelçisini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ağırladı. Yeni Zelanda, Angola ve Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni atanan büyükelçileri, Erdoğan'a resmi güven mektuplarını sundular…

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3 ülkenin büyükelçisini kabul etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeni Zelenda, Angola ve ABD büyükelçilerini kabul etti.

GÜVEN MEKTUPLARINI SUNDULAR

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Yeni Zelenda Büyükelçisi Greg David Lewis, Angola Büyükelçisi Joao Salvador Dos Santos Neto, ABD Büyükelçisi Thomas Joseph Barrack, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektuplarını sundu.

HATIRA FOTOĞRAFI ÇEKTİRDİLER

Büyükelçilik mensuplarını takdim eden büyükelçiler, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

AYRI AYRI GÖRÜŞTÜ

Erdoğan, daha sonra Yeni Zelenda Büyükelçisi Lewis, Angola Büyükelçisi Neto ve ABD Büyükelçisi Barrack ile ayrı ayrı görüştü.