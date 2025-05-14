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 | Yusuf Özgür Bülbül

Külliye'de 3 büyükelçiden güven mektubu: Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrı ayrı görüştü!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3 farklı ülkenin büyükelçisini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ağırladı. Yeni Zelanda, Angola ve Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni atanan büyükelçileri, Erdoğan'a resmi güven mektuplarını sundular…

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KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
14.05.2025
saat ikonu 18:26
|
GÜNCELLEME:
14.05.2025
saat ikonu 18:32

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3 ülkenin büyükelçisini kabul etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeni Zelenda, Angola ve ABD büyükelçilerini kabul etti.

Külliye'de 3 büyükelçiden güven mektubu: Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrı ayrı görüştü!

GÜVEN MEKTUPLARINI SUNDULAR

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Yeni Zelenda Büyükelçisi Greg David Lewis, Angola Büyükelçisi Joao Salvador Dos Santos Neto, ABD Büyükelçisi Thomas Joseph Barrack, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektuplarını sundu.

Külliye'de 3 büyükelçiden güven mektubu: Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrı ayrı görüştü!

HATIRA FOTOĞRAFI ÇEKTİRDİLER

Büyükelçilik mensuplarını takdim eden büyükelçiler, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

Külliye'de 3 büyükelçiden güven mektubu: Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrı ayrı görüştü!

AYRI AYRI GÖRÜŞTÜ

Erdoğan, daha sonra Yeni Zelenda Büyükelçisi Lewis, Angola Büyükelçisi Neto ve ABD Büyükelçisi Barrack ile ayrı ayrı görüştü.

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