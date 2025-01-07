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Külliye'de terörü bitirme zirvesi! Cumhurbaşkanı Erdoğan IKBY Başbakanı Barzani'yi kabul etti

Editör: Merve Yaz / Kaynak: Anadolu Ajansı
07 Ocak 2025 14:22 - Güncelleme : 07 Ocak 2025 14:34
Külliye&#039;de terörü bitirme zirvesi! Cumhurbaşkanı Erdoğan IKBY Başbakanı Barzani&#039;yi kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Mesrur Barzani'yi kabul etti. Kabulde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da yer aldı. Görüşmede, Esad'ın ülkeyi terk etmesinin ardından Suriye'de yeni dönemin masaya yatırılması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan​, terörün kökünü kazıma çalışmalarına devam ediyor. Daha önce Erdoğan "Bölücü caniler silah gömmezlerse silahlarıyla birlikte gömülürle. PKK terör örgütü için üçüncü bir yol yoktur" uyarısında bulunmuştu. 

Erdoğan 2025'in ilk kabinesinde "Biz iktidar ve ittifak olarak 'terörsüz Türkiye' hedefimizi öyle veya böyle ama mutlaka gerçekleştireceğiz" ifadelerine yer vermişti. 

İmralı​'dan ise "Çağrı yapmaya hazırım" mesajı gelmişti. Erdoğan 'terörsüz Türkiye' için diplomasi trafiğine devam ediyor.  

Külliye'de terörü bitirme zirvesi! Cumhurbaşkanı Erdoğan IKBY Başbakanı Barzani'yi kabul etti - 1. Resim

ANKARA - ERBİL HATTINDA KRİTİK TEMAS

Bölgenin içerisinden geçtiği kritik ve hayati süreçte Ankara'da "Suriye ve PKK" konu başlıklı masa kuruldu.

Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Irak Bölgesel Kürt Yönetimi Başbakanı Mesrur Barzani'yi kabul etti.

Külliye'de terörü bitirme zirvesi! Cumhurbaşkanı Erdoğan IKBY Başbakanı Barzani'yi kabul etti - 2. Resim

BİRÇOK KONU ELE ALINACAK 

Erdoğan - Barzani ikilisinin bölgesel konular, PKK ile mücadele ve Suriye'deki gelişmeleri geniş kapsamlı bir şekilde ele alması bekleniyor.

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Kaynak: Anadolu Ajansı
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