Kurtulmuş, yarın 3 partiyle görüşecek

01 May 2024 14:17 - Güncelleme : 01 May 2024 14:25

Yeni anayasa çalışmaları kapsamında ilk görüşmeyi dün CHP Genel Başkanı Özgür Özel'le yapan Kurtulmuş, Mecliste grubu bulunan siyasi partilere ziyaretlerini sürdürüyor.

YENİ ANAYASA KONUSUNDAKİ GÖRÜŞLERİNİ DİNLEYECEK

Kurtulmuş, yarın ilk olarak DEM Parti TBMM Grubu'nu ziyaret edecek, ardından Saadet Partisi ve İYİ Parti Grubu yöneticileriyle bir araya gelerek yeni anayasa konusundaki görüşlerini dinleyecek.

ÖZGÜR ÖZEL'LE GÖRÜŞTÜ

Öte yandan, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, CHP grubunu ziyaret ederek Genel Başkan Özgür Özel ile baş başa görüştü.

Kurtulmuş ve Özel, yaklaşık 50 dakika süren görüşmenin ardından açıklama yaptı.

Yeni anayasa çalışmaları kapsamında ilk görüşmeyi CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile gerçekleştirdiklerini belirten Kurtulmuş, nasıl bir yol izleneceği konusunda bundan sonra birlikte müzakereyle bir süreç oluşturulması gerektiğini ifade ettiğini aktardı. Kurtulmuş, yeni anayasanın içeriğiyle ilgili başından bu yana bir tek kelime söylemediğine dikkati çekti.