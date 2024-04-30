Yeni anayasa mesaisi başladı! Numan Kurtulmuş ile Özgür Özel bir araya geldi

30 Nisan 2024 12:21 - Güncelleme : 30 Nisan 2024 12:40

Meclis'te yeni anayasa mesaisi başladı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, siyasi partilerin genel başkanlarını ziyaret ediyor. Kurtulmuş'un ilk durağı Meclis'teki CHP Grubu oldu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile görüştü.

"SÜREÇ MÜZAKEREYLE OLACAK"

Kurtulmuş, Özel'le görüşmesinin ardından şu açıklamalarda bulundu:

Müzakere ile süreç oluşturulması fikrini ilettim. Anayasanın içeriği ile ilgili konuşmadık. Süreç müzakereyle olacak. Toplumsal mutabakatın oluşmasını arzu ettiği süreçte azemi dikkat gerekir. Diğer genel başkanları da ziyaret ederek hep beraber bir yol bulacağız. Önümüzdeki Meclis açıldığında süreç başlar ve usulüne uygun devam eder diye düşünüyorum. Oyların yüzde 95’i parlamentoda temsil ediliyor.

"BİZİM BEKLENTİMİZ MEVCUT ANAYASAYA UYUM"

Özgür Özel ise şu açıklamayı yaptı:

Anayasaya uyacaksa değiştirelim. Mevcut anayasaya uyum bizim beklentimiz. Kurtulmuş'un bu hafta boyunca Meclis'te grubu bulunan diğer siyasi partileri de ziyaret etmesi bekleniyor. Meclis Başkanı'nın aynı gün grup toplantısını yapan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile de görüşmesi bekleniyor.

TÜM KESİMLERİN GÖRÜŞLERİ ALINACAK

Ziyaretlerde yeni ve sivil anayasa için ilk mesajlar verilecek. Meclis Başkanı Kurtulmuş, planlanan takvim içinde diğer parti gruplarını da ziyaret edecek.

Bu sürecin ardından siyasi partiler arasında anayasa yapımına yönelik usul ve esasların belirlenmesine yönelik istişareler gerçekleştirilecek.. Bu amaçla AK Parti grubundan bir heyet, anayasa turuna çıkacak ve siyasi partileri ziyaret ederek nabzı tutacak.

Yeni ve sivil anayasanın geniş toplumsal mutabakatla yapılabilmesi için tüm kesimlerin görüşleri alınacak. Siyasi partiler öncelikli başlıklarını belirleyecek, ilerleyen süreçte ortak bir komisyon kurularak çalışmalar hızlandırılacak.

ERDOĞAN-ÖZEL GÖRÜŞMESİ

Öte yandan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in de 2 Mayıs'ta Beştepe'de gerçekleştireceği görüşmede, anayasa değişikliğinin konuşması bekleniyor.