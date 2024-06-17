Tgrt Haber
Haberler>Politika>'Lider' notuyla paylaşıldı! Meral Akşener'den iddialar sonrası ilk poz

'Lider' notuyla paylaşıldı! Meral Akşener'den iddialar sonrası ilk poz

Editör: Özge Sönmez / Kaynak: Tgrthaber.com
17 Haziran 2024 15:22 - Güncelleme : 17 Haziran 2024 15:28
&#039;Lider&#039; notuyla paylaşıldı! Meral Akşener&#039;den iddialar sonrası ilk poz

İYİ Parti Eski Genel Başkanı Meral Akşener'in son halini İYİ Partili Metin Ergun paylaştı.

İYİ Parti eski Genel Başkanı Meral Akşener, geçtiğimiz günlerde kızıl saçlarını sarıya boyatarak imaj değiştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştükten sonra partisine yazdığı yazıyla fotoğraflarının kaldırılmasını istedi. 

Görüşmeden sonra "Devlet içinde yer alacak" iddialarına sert çıkan Akşener hukuki yollara başvuracağını duyurmuştu. 

"LİDER" NOTUYLA PAYLAŞILDI 

Öte yandan İYİ Partili Metin Ergun, Meral Akşener'in son halini "Lider" notuyla paylaştı. Fotoğrafta Akşener'in spor giyimi de dikkat çekti.

Lider diyerek paylaştılar... Meral Akşener'den yeni poz - Resim : 1

Kaynak: Tgrthaber.com
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...