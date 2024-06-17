'Lider' notuyla paylaşıldı! Meral Akşener'den iddialar sonrası ilk poz
Editör: Özge Sönmez / Kaynak: Tgrthaber.com
17 Haziran 2024 15:22 - Güncelleme : 17 Haziran 2024 15:28
İYİ Parti Eski Genel Başkanı Meral Akşener'in son halini İYİ Partili Metin Ergun paylaştı.
İYİ Parti eski Genel Başkanı Meral Akşener, geçtiğimiz günlerde kızıl saçlarını sarıya boyatarak imaj değiştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştükten sonra partisine yazdığı yazıyla fotoğraflarının kaldırılmasını istedi.
Görüşmeden sonra "Devlet içinde yer alacak" iddialarına sert çıkan Akşener hukuki yollara başvuracağını duyurmuştu.
"LİDER" NOTUYLA PAYLAŞILDI
Öte yandan İYİ Partili Metin Ergun, Meral Akşener'in son halini "Lider" notuyla paylaştı. Fotoğrafta Akşener'in spor giyimi de dikkat çekti.
Kaynak: Tgrthaber.com