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 | Banu İriç

Liderler zirvesi için adres Türkiye! Hakan Fidan: 'Üç liderin güvendiği tek isim Erdoğan'

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya-Ukrayna savaşına çözüm amacıyla planlanan liderler zirvesine Türkiye’nin ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu açıkladı. Fidan, her iki tarafın da güven duyduğu tek liderin Cumhurbaşkanı Erdoğan olduğunu vurgulayarak, barış için yeni bir müzakere turunun mümkün olduğunu söyledi.

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Liderler zirvesi için adres Türkiye! Hakan Fidan: 'Üç liderin güvendiği tek isim Erdoğan'
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
03.06.2025
saat ikonu 22:50
|
GÜNCELLEME:
03.06.2025
saat ikonu 23:00

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin barış çabaları kapsamında Türkiye'nin liderler düzeyindeki zirveye ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu açıkladı. TRT Haber’e konuşan Fidan, hem Rusya hem Ukrayna tarafının daha önce İstanbul’da yapılan görüşmelerde bir araya gelmenin faydasını gördüğünü belirterek, yeni bir müzakere turuna dair umutlu olduklarını söyledi.

Liderler zirvesi için adres Türkiye! Hakan Fidan: 'Üç liderin güvendiği tek isim Erdoğan'

"ÜÇ LİDERİN GÜVEN DUYDUĞU TEK KİŞİ ERDOĞAN"

Fidan, liderler düzeyindeki bir zirvenin barışa önemli katkı sunabileceğini vurgulayarak, “Putin, Zelenski ve Trump gibi liderlerin aynı anda güven duyduğu tek kişi Cumhurbaşkanımız Erdoğan. Üç liderin aynı anda tanıdığı, güvendiği, itimat ettiği başka bir isim yok" Bu nedenle böyle kritik bir zirvenin Türkiye’de gerçekleşmesi oldukça doğal” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın savaşın başından bu yana hem bölge liderlerine hem de taraflara doğrudan barış çağrısı yaptığını hatırlatan Fidan, bu savaşın yalnızca iki ülkeyi değil, tüm küresel güvenlik dengelerini etkileyebileceğine dikkat çekti.

Liderler zirvesi için adres Türkiye! Hakan Fidan: 'Üç liderin güvendiği tek isim Erdoğan'

Savaşın neredeyse dördüncü yılına döndüğüne işaret eden Fidan, "Sadece iki ülke yok, iki ülkenin arkasındaki diğer ülkeler de aslında saf almış durumda. Bu daha küresel bir savaşa dönüşüyor. Biz baştan itibaren bu savaşın durdurulmasıyla ilgili çabamızı ortaya koyarken tam da bu nedenden dolayı. Bu iki ülkenin savaşı değil, bu iki ülke arkasında saf tutan ülkelerin savaşıyla beraber küresel yayılma riski olacak bir savaş olacak." diye konuştu.

Liderler zirvesi için adres Türkiye! Hakan Fidan: 'Üç liderin güvendiği tek isim Erdoğan'

"SÜRECE İLİŞKİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR"

ABD Başkanı Donald Trump'ın göreve gelmesiyle ateşkes çağrısı olduğunu ve tarafların niyetlerini ortaya koyduğunu aktaran Fidan, Türkiye'nin arabuluculuk birikimini ve tecrübesini kullanarak çalışmaları başlattığını ve tarafların ilk kez 16 Mayıs'ta İstanbul'da bir araya geldiğini anlattı.

Fidan, 16 Mayıs'taki görüşmelerde esir takası konusunda mutabakat sağlandığını, tarafların ateşkes şartlarının ne olduğuna dair çalışma hazırlayacaklarını taahhüt ettiğini ve olası liderler toplantısına dair ne yapılabileceğini görüştüklerini anlattı.

Moskova ve Kiev ziyaretleri sırasında birçok üst düzey görüşme yaptığını anımsatan Fidan, Türkiye'nin ateşkese ve barışa ulaşılabilmesi için nasıl bir süreç izlenmesi gerektiğine dair çalışmalar yaptığını aktardı.

Fidan, dünkü toplantıda da tarafların hazırlıklı geldiğini ve görüşmelerin olumlu bir ortamda geçtiğini belirterek, esir değişimi konusunda yine bir karar alındığını ve bu kez sayının 1000'den fazla olabileceğini dile getirdi.

Rusya ve Ukrayna'nın ateşkes şartlarına dair belgelerin sunulduğunu ve liderler toplantısıyla ilgili de perspektiflerini ortaya koyduğunu kaydeden Fidan, bir sonraki süreçte tekrar bir araya gelinmesiyle ilgili de mutabakata varıldığını ifade etti

"BEKLENTİMİZ BİR SONRAKİ TURUN DA OLACAĞI YÖNÜNDE"

Fidan, Rusya ile Ukrayna arasında yapılabilecek sonraki görüşmelerden beklentisine ilişkin, "Bizim beklentimiz bir sonraki turun da olacağı yönünde. Çünkü her iki taraf da bir araya gelmenin bir fayda getirdiğini görüyor." ifadelerini kullandı.

Görüşmelerde şiddetli bir tartışma ortamı olmadığını ve iyi bir müzakere yapıldığını anlatan Fidan, "Mevcut şartlar ve psikolojik kuşatıcı ortamı, savaş psikolojisini dikkate aldığınızda, gerçekten olabilecek en iyi düzeyde bir toplantı oldu. Önemli olan bu masadan kalkmamak ve bu masada ateşkese ve barışı yönelik tavrı devam ettirmek. Bizim taraflara tavsiyemiz bu. Bu masanın Türkiye'de olması veya olmaması değil. Ama bir masa etrafında bu arkadaşların bir araya gelip konuşmaya devam etmeleri gerekiyor." diye konuştu.

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