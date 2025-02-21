Maaşına isyan eden milletvekili Doğan Demir'den eleştirilere cevap

196 bin 775 TL'lik maaşını yetersiz bulan Yeni Yol Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Demir, yapılan eleştirilere cevap verdi. Algı operasyonuna maruz kaldığını savunan Doğan Demir, "Beni tanıyan herkes maaşla ya da parayla işim olmadığı gibi ihtiyacım da yok" ifadelerini kullandı. Hakkında yapılan haberlere de tepki gösteren Demir, "Kimlerin bilinçli şekilde servis ettiğini biliyorum. Yıpratmaya çalışan kim varsa şerefsizdir" dedi.

Yeni Yol Partisi (Gelecek Partisi kontenjanı) İstanbul Milletvekili Doğan Demir, milletvekili maaşlarına dair açıklamalarıyla gündeme geldi. Çağdaş Kocaeli gazetesinde verdiği röportajda "Maaşınız yetiyor mu?" şeklindeki soruyu cevaplayan Demir, "Birçok arkadaşımızın bankalara kredi borcu var" dedi. Milletvekilinin bu sözleri kamuoyunda tartışmalara neden oldu. Bir kısım Demir’i eleştirirken, bir başka kesim ise milletvekiline hak vermişti.

DOĞAN DEMİR'DEN ELEŞTİRİLERE CEVAP

Gelen tepkiler üzerine İstanbul Milletvekili Doğan Demir yeni bir açıklama yaptı. Sözlerini haberleştirenleri algı oluşturmakla suçlayan Doğan Demir, sosyal medya hesabından açıklama yaparak “İki gündür basında ve kamuoyunda milletvekili maaşının yetmediğine isyan ettiğimi yazan, servis eden, bunun üzerinden algı oluşturan ve yıpratmaya çalışan kim varsa şerefsizdir namussuzdur” dedi.

"MİLLETVEKİLLİĞİNİ MAAŞA ENDEKSLEMEK YANLIŞ"

Emekli maaşı ve asgari ücretlinin açlık sınırının altında olduğunu en iyi bilenlerden olduğunu anlatan Doğan Demir, milletvekilliğini maaşa endekslemenin yanlış olduğunu savundu.

Demir, “Bizler ülkemize ve halkımıza hizmet etmek için mücadele ederken hiçbir zaman para gündemimizde olmamıştır ve olamaz da. Ayrıca beni tanıyan herkes bilir ki maaşla ya da parayla işim olmadığı gibi ihtiyacım da yoktur” ifadelerini kullandı.

"ALDIĞIMIZ MAAŞIN 2-3 KATINI HARCIYORUZ"

Doğan Demir, sözlerini şöyle açıklamaya çalıştı:

“İşin özü bir sohbet esnasında gazeteci dostumun ‘Milletvekili maaşı çok konuşuluyor ve yetiyor mu?’ diye sorduğunda ki bu tür sorulara bütün milletvekilleri muhatap olurlar onu da biliyorum. Söylediğim şey ise; aldığımız maaşın 2-3 katı harcama yaptığımız, işimizin insanlarımıza, ülkemize hizmet etmek olduğu ve bizim maaşımızdan ziyade açlık ve yoksulluk altında geçinen milyonlarca vatandaşımızı düşünmemiz gerektiğidir. Son olarak bilmenizi isterim ki yaptığımız sohbetin haberleştiği ve gündeme düştüğü yazının kimler tarafından bilinçli olarak yalan ve yanlış şekilde servis edildiğini de elbette biliyorum.”