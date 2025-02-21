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 | Onur Kaya

Maaşına isyan eden milletvekili Doğan Demir'den eleştirilere cevap

196 bin 775 TL'lik maaşını yetersiz bulan Yeni Yol Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Demir, yapılan eleştirilere cevap verdi. Algı operasyonuna maruz kaldığını savunan Doğan Demir, "Beni tanıyan herkes maaşla ya da parayla işim olmadığı gibi ihtiyacım da yok" ifadelerini kullandı. Hakkında yapılan haberlere de tepki gösteren Demir, "Kimlerin bilinçli şekilde servis ettiğini biliyorum. Yıpratmaya çalışan kim varsa şerefsizdir" dedi.

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Maaşına isyan eden milletvekili Doğan Demir'den eleştirilere cevap
KAYNAK:
NTV
|
GİRİŞ:
21.02.2025
saat ikonu 17:35
|
GÜNCELLEME:
21.02.2025
saat ikonu 17:45

Yeni Yol Partisi (Gelecek Partisi kontenjanı) İstanbul Milletvekili Doğan Demir, milletvekili maaşlarına dair açıklamalarıyla gündeme geldi. Çağdaş Kocaeli gazetesinde verdiği röportajda "Maaşınız yetiyor mu?" şeklindeki soruyu cevaplayan Demir, "Birçok arkadaşımızın bankalara kredi borcu var" dedi. Milletvekilinin bu sözleri kamuoyunda tartışmalara neden oldu. Bir kısım Demir’i eleştirirken, bir başka kesim ise milletvekiline hak vermişti.

DOĞAN DEMİR'DEN ELEŞTİRİLERE CEVAP

Gelen tepkiler üzerine İstanbul Milletvekili Doğan Demir yeni bir açıklama yaptı. Sözlerini haberleştirenleri algı oluşturmakla suçlayan Doğan Demir, sosyal medya hesabından açıklama yaparak “İki gündür basında ve kamuoyunda milletvekili maaşının yetmediğine isyan ettiğimi yazan, servis eden, bunun üzerinden algı oluşturan ve yıpratmaya çalışan kim varsa şerefsizdir namussuzdur” dedi.

"MİLLETVEKİLLİĞİNİ MAAŞA ENDEKSLEMEK YANLIŞ"

Emekli maaşı ve asgari ücretlinin açlık sınırının altında olduğunu en iyi bilenlerden olduğunu anlatan Doğan Demir, milletvekilliğini maaşa endekslemenin yanlış olduğunu savundu.

Demir, “Bizler ülkemize ve halkımıza hizmet etmek için mücadele ederken hiçbir zaman para gündemimizde olmamıştır ve olamaz da. Ayrıca beni tanıyan herkes bilir ki maaşla ya da parayla işim olmadığı gibi ihtiyacım da yoktur” ifadelerini kullandı.

"ALDIĞIMIZ MAAŞIN 2-3 KATINI HARCIYORUZ"

Doğan Demir, sözlerini şöyle açıklamaya çalıştı:

“İşin özü bir sohbet esnasında gazeteci dostumun ‘Milletvekili maaşı çok konuşuluyor ve yetiyor mu?’ diye sorduğunda ki bu tür sorulara bütün milletvekilleri muhatap olurlar onu da biliyorum. Söylediğim şey ise; aldığımız maaşın 2-3 katı harcama yaptığımız, işimizin insanlarımıza, ülkemize hizmet etmek olduğu ve bizim maaşımızdan ziyade açlık ve yoksulluk altında geçinen milyonlarca vatandaşımızı düşünmemiz gerektiğidir. Son olarak bilmenizi isterim ki yaptığımız sohbetin haberleştiği ve gündeme düştüğü yazının kimler tarafından bilinçli olarak yalan ve yanlış şekilde servis edildiğini de elbette biliyorum.”

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Sıkça Sorulan Sorular

MİLLETVEKİLİ DOĞAN DEMİR NE DEMİŞTİ?
Gelecek Partisi Milletvekili Doğan Demir, verdiği bir röportajda "“Açık ve net söyleyeyim. Milletvekili maaşı Türkiye’ye endekslediğin zaman asgari ücrete karşı çok büyük para görünüyor. Türkiye’deki asgari ücret çok düşük olduğu ve vatandaşın geçim derdi olduğu için yetmediği için milletvekili maaşlarını çok görüyor. Fakat milletvekili maaşları birçok vekile yetmiyor. Dışarıdan bakış açısıyla içeride yaşadıklarımız çok farklı. Milletvekili ayda birçok düğüne gidiyor. Araçla sürekli yollardasınız. Normal bir milletvekili aldığı maaşın 2-3 katını harcıyor. Şöyle yapmak lazım asgari ücreti yaşanabilir bir noktaya çekmek lazım. Herkesin hayat standardını düzenlemek lazım” açıklamasını yapmıştı.
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