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Mahir Polat hakkında yeni gelişme! Adli Tıp Kurumuna sevki kararlaştırıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İBB'ye yönelik "terör" soruşturması kapsamında Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat'ın hastaneye sevk edildi. Mahir Polat'ın sağlık durumunu inceleyen heyet, Polat'ın durumu hakkında rapor hazırlaması için Adli Tıp Kurumu'na sevk kararı alındığı aktarıldı.

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Mahir Polat hakkında yeni gelişme! Adli Tıp Kurumuna sevki kararlaştırıldı
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
04.04.2025
saat ikonu 14:48
|
GÜNCELLEME:
04.04.2025
saat ikonu 14:48

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat'ın avukatı Erkam Erdem, Polat'ın bugün sabah saatlerinde hastaneye kaldırıldığını duyurdu.

Polat, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Kampüsü'ndeki hastanede, sağlık durumunun ceza infaz kurumunda kalmasının elverişli olup olmadığının tespiti için kurul karşısına çıktı. Kurul, Polat'ın Adli Tıp Kurumu'na sevk edilmesini kararlaştırdı. Polat'ın ilerleyen günlerde Adli Tıp Kurumuna gönderilmesi bekleniyor.

KALBİNE STENT TAKILMIŞTI?

Mahir Polat, 21 Şubat tarihinde yaptığı paylaşımda, 4 sene içinde üçüncü kez anjiyo olduğunu açıklamıştı. 3 anjiyo sonucu kalbine 6 stent takıldığını aktaran Polat, 2 damarındaki tıkanmayı takip etmek zorunda olduğunu kaydetmişti.

Avukat Erkam Erdem, Mahir Polat'ın cezaevi koşulları bakımından önem arz eden iki rahatsızlığı bulunduğunu; bunların hipertansiyon ve kalp damarlarındaki tıkanıklıklar olduğunu belirtmişti.

Mahir Polat, daha önce de yüksek tansiyon nedeniyle cezaevinde rahatsızlanmıştı. Avukatının açıklamasına göre, önce revire, oradan da cezaevi içerisinde bulunan hastaneye sevk edilmişti. Polat, 29 Mart'ta tutuklu bulunduğu Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan ambulansla Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

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#Politika
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