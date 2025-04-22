İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter yardımcısı Mahir Polat, belediyeye yönelik soruşturmalar kapsamında gözaltına alınmış ve 23 mart günü "terör örgütüne yardım" suçundan tutuklanmıştı.

Marmara cezaevine götürülen Polat'ın iki damarında tıkanıklık ve toplam altı stenti bulunuyordu. 29 Mart günü cezaevinde fenalaştı. Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak Anjiyo oldu.

TUTUKLULUĞU EV HAPSİNE ÇEVRİLDİ

31 Mart günü taburcu olan Polat, yeniden cezaevine götürüldü. Ancak Polatı'ın sağlık sorunları devam etti. 1 Nisan’da da sağlık durumunun cezaevinde kalmaya elverişli olup olmadığının değerlendirilmesi amacıyla İstanbul Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Adli Tıp Kurumu'nun değerlendirmeleri sonucunda, Mahir Polat'ın cezaevinden tahliye edilmesine ve ev hapsi şeklinde adli kontrole tabi tutulmasına karar verildi.

YENİDEN HASTANEYE KALDIRILDI

Sağlık sorunları nedeniyle (ev hapsi) tedbiriyle tahliye edilen İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat yeniden hastaneye kaldırıldı.