Mahkemeden Selahattin Demirtaş kararı: Cezası belli oldu

19 Temmuz 2024 19:14 - Güncelleme : 19 Temmuz 2024 19:30

Halkların Demokratik Partisi (HDP) eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, yargılandığı 2 davada daha hapis cezasına çarptırıldı.

Mersin 14. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya Demirtaş, başka suçtan tutuklu bulunduğu Edirne F Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

DEMİRTAŞ SUÇLAMALARI REDDETTİ

Savcılık mütalaasına karşı savunma yapan Demirtaş, hakkındaki suçlamaları reddetti.

TOPLAMDA 2 YIL 6 AY HAPİS

Sanık avukatlarının da beyanlarının ardından kararını açıklayan mahkeme, Demirtaş'a, "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini, yargı organlarını, askeri veya emniyet teşkilatını alenen aşağılama", "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçlarından 1'er yıl 6'şar ay hapis cezası verilmesine hükmetti.

Cezası, mahkemenin her iki suçtan 3'er ay olmak üzere takdir indirimiyle 6 ay düşürülen Demirtaş, toplamda 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

DAVA DOSYALARINDAN 2'Sİ AYRILMIŞTI

Demirtaş hakkında, çeşitli mecralardaki konuşmalarında, "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini, yargı organlarını, askeri veya emniyet teşkilatını alenen aşağıladığı" gerekçesiyle açılan 10 dava dosyası birleştirilmiş, dosyalardan 2'si itiraz üzerine İstanbul 47. Asliye Ceza Mahkemesine gönderilmişti.

KOBANİ DAVASINDAN 42 YIL HÜKÜM GİYDİ

Kamuoyunda "Kobani" veya "6-8 Ekim olayları" olarak bilinen, 2014 yılında yaşanan protesto ve şiddet olaylarıyla ilgili 18'i tutuklu olmak üzere toplam 108 kişinin yargılandığı davada mahkeme, HDP'nin eski eş genel başkanlarından Selahattin Demirtaş'a; 'devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak' suçuna yardımdan 20 yıl, 2 kez 'suç işlemeye tahrik' suçundan 7 yıl 6 ay hapis, 4 kez 'terör örgütü propagandası yapmak' suçundan 10 yıl, 'halkı kanunlara uymamaya tahrik' suçundan 1 yıl 6 ay, 'toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet' suçundan 1 yıl 6 ay 'suçu ve suçluyu övme' suçundan da 1 yıl 6 ay olmak üzere toplam 42 yıl hapis cezası vermişti.