Mansur Yavaş hakkında dikkat çeken iddia! 'Merkez sağın cumhurbaşkanı adayı...'

31 Ağustos 2024 00:12 - Güncelleme : 31 Ağustos 2024 00:20

Geçtiğimiz yerel seçimde yüzde 60.44 oy alarak rekor kıran Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 4 sene sonra yapılması planlanan Cumhurbaşkanlığı seçimlerine yer yer göz kırparken Yavaş hakkında dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

Gazeteci Sinan Burhan, Yavaş'ın CHP'den Cumhurbaşkanı adayı olamamasına karşın İYİ Parti'nin de içinde yer aldığı 'merkez sağ' partiler tarafından aday gösterileceği ve bu formülün masaya getirildiğini öne sürdü.

"MANSUR BEY 'MERKEZ SAĞ'IN ADAYI OLABİLİR"

Mansur Yavaş'ın 'Bu benim son dönemim, ben cumhurbaşkanı adayı olacağım' dediğini belirten Burhan, "Tercihi CHP'den aday olmak Mansur Beyin. CHP’den aday olamadığı taktirde Mansur Bey İYİ Parti’nin de içerisinde yer aldığı Demokrat Parti’deki isimlerin imzasıyla merkez sağın adayı formülünü masaya getirdi." diye konuştu.

MANSUR YAVAŞ ADAYLIĞA YEŞİK IŞIK YAKMIŞTI

Geçtiğimiz günlerde kendisine yöneltilen "Sayın başkan kamuoyu anketlerinde yüksek çıkıyorsunuz... Öte yandan bu dönem son dönemim dediniz... Partiniz aday gösterirse cumhurbaşkanı adayı olur musunuz?" sorusuna Yavaş, "Elbette olurum" diyerek cevap vermişti.

FATİH ATİK CANLI YAYINDA AÇIKLAMIŞTI

TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, geçtiğimiz Mayıs ayında TGRT Haber'deki Medya Kritik programında Mansur Yavaş'ın 'adaylık' hedefini açıklamıştı. Atik, Mansur Yavaş'ın 2028 Cumhurbaşkanlığı seçimlerine aday olmak istediğini ve çalışmalarını bu yönde yaptığı söylemişti.

İşte Fatih Atik'in o açıklaması:

"Mansur Yavaş 2028 yılında Cumhurbaşkanı adayı olacak, buna dönük çalışmaları da devam ediyor. Mansur Bey'in istediği ve hedeflediği nokta bu. Son seçimlerde de istemiştir muhakkak aday olmayı. CHP'de Ekrem İmamoğlu aday gösterilirse Mansur Yavaş başka bir yol çizecektir. Daha çok uzun bir süre var. Mansur Yavaş için 100 bin imza toplamak 1 gününü alacaktır."