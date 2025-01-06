Mansur Yavaş hakkında kefen yolsuzluğu iddiası! TBMM'ye tabutla geldi

06 Ocak 2025 13:58 - Güncelleme : 06 Ocak 2025 14:05

AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, Meclis'te tabut ve kefenlerle yaptığı basın açıklamasında Ankara Büyükşehir Belediyesinin Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yaptığı kefen ve cenaze torbası ihalesinde yolsuzluk olduğunu öne sürdü.

AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde sıra dışı bir basın açıklamasına imza attı. Konuşma yaptığı kürsünün yanında tabut ve kefenlere yer veren Gökçek, Ankara Büyükşehir Belediyesinin (ABB) Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yaptığı kefen ve cenaze torbası ihalesinde yolsuzluk yapıldığını iddia etti.

"KEFENLER DEPREM BÖLGESİNE GİTMEDİ" İDDİASI

ABB'nin konser harcamalarının ardından yeni bir "vurgun ve skandala" imza attığını öne süren Gökçek, 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından ABB'nin cenaze torbası ve kefen alımına ilişkin ihaleye çıktığını ifade etti. Depremden 11 gün sonra çıkılan ihalenin "21-B acil eylem alımıyla yapıldığını belirterek, "11 Mart 2023 tarihinde mallar teslim edilmek üzere ihlale sonlandı. Deprem oldu, 35 gün geçti, Ankara Büyükşehir Belediyesi 80 milyonluk alımla kefen takımı ve ceset torbaları aldı. 35 gün geçmesine rağmen o bölgedeki hangi vatandaşımıza kullandılar?" diye konuştu.

"CESET TORBALARI NEREDE?"

Aynı dönemde Üsküdar Devlet Hastanesinin tanesi 259 liradan 30 kefen takımı aldığına dikkati çeken Gökçek, şunları söyledi: "Üsküdar Devlet Hastanesi tanesi 57 liradan ceset torbası satın alıyor. Bu hesaptan gittiğimizde elimizde 1 milyon 250 bin adet ceset torbası olması gerekiyor. Bu ceset torbaları nerede? Bu ihale içinde kefenden kaç tane satın aldıkları, ceset torbasından kaç tane aldıklarını da bilmiyoruz. Bu işin iki tarafında sıkıntı var.

Söz konusu ihaleyi alan firmanın inşaat firması olduğunu, şirketin şimdiye kadar sadece cenazeye ilişkin ABB ile 2 iş yaptığını dile getiren Gökçek, "Her gün bize gelip depremle alakalı konularda konuşan CHP'lilere sesleniyorum, Mansur Yavaş'ın yaptığı bu vurgun hakkında ne düşünüyorsunuz? Bunu nereye konumlandırıyorsunuz?" diye sordu.

"15 MİLYON LİRAYŞI BULAN YOLSUZLUK..."

ABB'nin diğer belediyelere kıyasla kefen ve tabut alımlarında birim fiyatlar üzerinden çok fazla para ödediğini dile getiren Gökçek, 2020, 2022 ve 2024'te yapılan ihalelerde 15 milyon lirayı bulan yolsuzluklar yapıldığını ileri sürdü.

Gökçek, basın toplantısına, "Ankara'da vurgunun adı ölüm" yazılı pankart ile çıkarken, salona tabut, kefen takımı ve cenaze torbası getirdi.