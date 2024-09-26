Mansur Yavaş konuştu! Cumhurbaşkanlığı adaylığı, İmamoğlu ve istifa iddialarına cevap verdi

26 Eylül 2024 08:35 - Güncelleme : 26 Eylül 2024 08:56

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş' siyaset kulislerinde hakkında konuşulan iddialara açıklık getirdi. Yavaş, İBB Başkanı Ekrem olduğu iddiasının yanı sıra cumhurbaşkanı adaylığı ve CHP'den istifa edeceği iddialarına cevap verdi.

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Siyaset dünyasında son günlerde en çok konuşulan konuların başında CHP​'deki parti içi huzursuzluk iddiaları yer alıyor. İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu​'nun Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş​ ile arasının bozuk olduğu iddia edilirken, Yavaş'ın CHP'den istifa​ ederek cumhurbaşkanlığı​ adayı olacağı iddiası da gündemdeki önemli iddialar arasında yer alıyordu. Yavaş, odağında yer aldığı bu spekülasyonlara karşı sessizliğini bozdu.

"BİZİM HAKKIMIZ YOK Kİ"

Sözcü gazetesine konuşan ve olası cumhurbaşkanı adaylığıyla ilgili konuşan Yavaş, "Çok çok rahatsızım. Biz öncelikle kendi belediyemize, kendi yapacağımız işlere odaklanmalıyız. Bu tartışmalardan rahatsız olmamın diğer bir nedeni de şu: Gündemi biz işgal ediyoruz. Halbuki gündem emekli olmalı, aç insanlar olmalı, eğitimde yaşanan sorunlar olmalı. Bunlar konuşulmuyor. Bu tartışmaların hepsinin önüne geçiyor. Televizyonda konuşulacak konu halkın yaşadığı mağduriyetler olması lazım. Bunların önüne geçmeye bizim hakkımız yok ki! Ben tek kelime etmiyorum bu konuda" dedi.

ERKEN SEÇİM MESAJI

Altılı Masadaki 'Aday kim olacak?' tartışmalarından ders çıkarılması gerektiğini belirten Yavaş, "Şimdi bakıyorum; tahrik edici açıklamalar yapılıyor, gazeteciler, danışmanlar fitne çıkaracak açıklama yapıyorlar. Bir iki sefer açıklama yapıldı ama orada kaldı ama susturulmaları gerekiyor" dedi.

Erken seçim tartışmalarına da değinen Yavaş, "Erken seçime muhalefet zorluyor. Haklı zaten. Halk sesini çıkarmaya başladı. Aritmetik olarak hükümet ‘Evet yapacak bir şey kalmadı. Bir güven tazeleyelim’ demedikleri sürece seçime de gidilemiyor maalesef. Gidilse yarın konuşulmaya başlar. Daha ortada hiçbir şey yokken insanları birbirine düşürmeye çalışmak, aleyhlerine konuşmak, karalamak bunlar iktidara yarar. Görülmüyor mu?" diye sordu.

İSTİFA EDECEĞİ İDDİALARINA CEVAP VERDİ

"CHP’den istifa etmeyi düşünüyor musunuz?" sorusuna da yanıt veren Yavaş, şu ifadeleri kullandı: "Herkes her şeyi deneyecek. İçeriden dışarıdan yapacaklar. Siyaseti yapanlar kendince oyun kurabilir ama biz bu oyunlara gelecek halimiz yok. Yerimizdeyiz. İstifa gibi bir düşüncem yok, olur mu öyle şey! Hayır, hayır, hayır…

Kendisini partisinin kendisini aday gösterdiğini halkın ise görev verdiğini dile getiren Yavaş, şunları söyledi: "Benim görevim Türkiye’ye örnek olacak en güzel çalışmaları yapmak. Bunlar ülkeyi iyi yönetir dedirtmek. Benim amacım bu; ki onlar oy versinler."