Mansur Yavaş'ın adaylık sözlerine CHP'den jet cevap geldi

14 Ağustos 2024 14:08 - Güncelleme : 14 Ağustos 2024 14:09

Erken seçim tartışmalarının gündeme geldiği dönemde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, adaylık çıkışıyla dikkatleri üzerine çekti. Katıldığı bir televizyon kanalında CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olup olmayacağına ilişkin soruyu cevaplayan Yavaş, günü geldiğinde vazifeden kaçınmayacağını söyleyip adaylığa açık kapı bıraktı.

Mansur Yavaş'ın cumhurbaşkanı adaylığına ilişkin bu sözlerine CHP'den cevap geldi. CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, erken seçim ve cumhurbaşkanı adaylığıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

"ERKEN SEÇİM GÖZÜKÜYOR"

Türkiye'yi ufukta erken seçimin beklediğini savunan Ali Mahir Başarır, "Bugün tek düşündüğümüz 85 milyonun geleceği. Çocuklarımızın, evlatlarımızın, çiftçimizin, emeklimizin, işçimizin huzuru. O yüzden Türkiye'de bir seçim gözüküyor. Çünkü AK Parti bu sorunları çözemeyecek" diye konuştu.

"ADAYLIĞI TARTIŞMAK İÇİN SEÇİM KARARI ALINMALI"

Başarır, Mansur Yavaş'ın cumhurbaşkanı adaylığıyla ilgili ise şu ifadeleri kullandı:

"Birçok arkadaşımız adaylığı düşünebilir yeri ve zamanı geldiğimde ama bugün bizim gündemimizde isimlerden daha çok kazanmak var. Kazanmak için bu adımları atacağız. 31 Mart'tan sonra bu ülkeye bir zafer daha borçluyuz o da cumhurbaşkanlığı seçimi. Biz kazanmak istiyoruz. Yeri ve zamanı geldiğinde evet bu ülkenin, partimizin, halkın istediği isim aday olacak ve biz bu seçimi kazanacağız. Biz sadece kazanmayı düşünüyoruz. O yüzden o isim, bu isim aday olabilir. Herkesin gönlünden geçebilir, buna sonsuz saygı duyuyoruz. Ama bunu tartışmanın yeri ve zamanı seçim kararı alındığı gün."