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 | Banu İriç

Mansur Yavaş'ın hesabı değişti! Şamil Tayyar'dan Özgür Özel ile ilgili dikkat çeken iddia

CHP’de 2028 hesapları sessizce şekillenirken, kulisleri hareketlendiren çarpıcı bir yorum gazeteci Şamil Tayyar’dan geldi. TGRT Haber’de konuşan Tayyar, Özgür Özel'in CHP'nin kongresinde yeniden genel başkan olarak güçlü bir şekilde seçilmesiyle Mansur Yavaş’ın adaylık beklentisini rafa kaldırdığını, Ekrem İmamoğlu’nun ise hukuki engellerle karşılaşabileceğini söyledi.

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KAYNAK:
Banu Iriç
|
GİRİŞ:
07.04.2025
saat ikonu 21:59
|
GÜNCELLEME:
07.04.2025
saat ikonu 22:04

Gazeteci Şamil Tayyar, TGRT Haber'de katıldığı Medya Kritik programında Cumhuriyet Halk Partisi’ndeki olası cumhurbaşkanlığı adaylık senaryolarına ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

Mansur Yavaş'ın hesabı değişti! Şamil Tayyar'dan Özgür Özel ile ilgili dikkat çeken iddia

"MANSUR YAVAŞ HESABINI ASKIYA ALDI"

Tayyar, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın CHP içindeki “hesabını askıya aldığını” savunarak, adaylık ihtimalinin oldukça düşük olduğunu belirtti. Yavaş’ın yer almadığı bir tabloda en güçlü alternatifin CHP Genel Başkanı Özgür Özel olduğunu söyledi.

Ekrem İmamoğlu hakkında da değerlendirmelerde bulunan Tayyar, İmamoğlu’nun yolsuzluk soruşturması nedeniyle hukuki engelle karşılaşması halinde partinin doğal adayının Özgür Özel olacağını ifade etti.

Mansur Yavaş'ın hesabı değişti! Şamil Tayyar'dan Özgür Özel ile ilgili dikkat çeken iddia
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Şamil Tayyar’ın açıklamaları şu şekilde:

"Mansur Yavaş’ın CHP ile ilgili hesabını askıya aldığını düşünüyorum. Mansur Yavaş olmayacaksa en ciddi alternatif Özgür Özel gözüküyor. Ekrem İmamoğlu hukuken aday olamazsa CHP’nin adayı Özgür Özel’dir. Mansur Yavaş aday olmaz. Özgür Özel’in bu ihtimali satın aldığını ve yoğunlaştığını görüyorum."

Mansur Yavaş'ın hesabı değişti! Şamil Tayyar'dan Özgür Özel ile ilgili dikkat çeken iddia
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