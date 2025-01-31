Mansur Yavaş'ın Özgür Özel'e koştuğu şart ortaya çıktı: CHP'de cumhurbaşkanı adaylığı için ön seçim çatlağı!

31 Ocak 2025 00:32 - Güncelleme : 31 Ocak 2025 00:43

CHP'de cumhurbaşkanlığı adaylığı için imza toplayarak ön seçim yapılması tartışması sürüyor. Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in öne sürdüğü bu teklif Ekrem İmamoğlu cephesinde kabul görürken Mansur Yavaş cephesinde kabul edilmediği öne sürülüyor. Gazeteci Barış Yarkadaş'ın TGRT Haber'de dile getirdiği kulis bilgisine göre Yavaş bu konuda Özel'e bir şart sundu. İşte detaylar...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in, cumhurbaşkanı adayının ön seçimle belirlenmesi yönündeki açıklaması, partide büyük yankı uyandırırken, gözler İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a çevrildi. Parti içi kulislerde, İmamoğlu’nun ön seçim fikrine olumlu yaklaştığı konuşulurken, Mansur Yavaş’ın bu yönteme temkinli yaklaştığı konuşuluyor.

TGRT Haber'deki Taksim Meydanı programında konuşan gazeteci Barış Yarkadaş, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın, CHP’de cumhurbaşkanı adayının ön seçimle belirlenmesi fikrinden rahatsız olduğunu ve bu konuda bir basın toplantısı düzenlemeye hazırlandığını söyledi. Yarkadaş, Yavaş'ın yakın çevresiyle yaptığı değerlendirmelerinde CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e bir teklif sunduğunu öne sürdü.

Yarkadaş, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmelerinde basında yer alan ön seçime Mansur Yavaş'ın itiraz ettiği haberine henüz yalanlama gelmediğini hatırlatarak "Bu sabah gazetelerde yazıldı. Saat 22.48, henüz bir yalanlama yok. Çıksın Aytunç Erkin'i yalanlasın." dedi.

YAVAŞ'IN ERKEN ADAY AÇIKLAMA KONUSUNDA ÇEKİNCELERİ

Yarkadaş, Mansur Yavaş'ın yakın çevresine CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in kendisini ziyaret ettiğini ve cumhurbaşkanlığı adaylığı süreciyle ilgili görüştüklerini aktardı. Yavaş’ın, sürece ilişkin şu çekinceleri dile getirdiği belirtiliyor:

-Seçim sürecinin henüz çok uzak olduğu ve kesin bir takvimin belirlenmediği

-Tartışmaların partiyi ve ilan edilecek adayı yıpratacağı

-Yüksek Seçim Kurulu’nun takvimi açıklamadan ön seçim yapmanın mümkün olmadığı

-Belirlenecek adayın yalnızca CHP’nin değil, bir ittifakın adayı olacağı ve sürecin ittifak içinde yürütülmesi gerektiği

MANSUR YAVAŞ'TAN KAMUOYU ARAŞTIRMA ŞİRKETİYLE ANKET YAPILSIN ÖNERİSİ

Yarkadaş, Yavaş, aday belirleme yöntemine ilişkin de bir öneri sunarak, "Eğer illa ki bir isim belirlenecekse, 3 farklı kamuoyu araştırma şirketiyle çapraz araştırma yapalım. 50 bin kişiye soralım, en çok destek gören ismin etrafında kenetlenelim." ifadelerini kullandığını söyledi..