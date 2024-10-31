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Mansur Yavaş'tan CHP'lileri kızdıracak paylaşım! Esenyurt Belediye Başkanı'na destek vermedi, sergi paylaştı

Editör: Merve Yaz / Kaynak: tgrthaber.com
31 Ekim 2024 09:15 - Güncelleme : 31 Ekim 2024 09:30
Mansur Yavaş&#039;tan CHP&#039;lileri kızdıracak paylaşım! Esenyurt Belediye Başkanı&#039;na destek vermedi, sergi paylaştı

CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in terör örgütü soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın tepkisiz kalması gündem oldu. Yavaş'ın sergi paylaşımı yapması dikkat çekti.

CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, "PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan sabah saatlerinde evinde gözaltına alındı. Özer'in evinde ve belediye binasında arama yapıldı. Ahmet Özer'in, terör örgütü yöneticisi Remzi Kartal ile 14 kez görüştüğü öğrenildi.

Mansur Yavaş'tan CHP'lileri kızdıracak paylaşım! Esenyurt Belediye Başkanı'na destek vermedi, sergi paylaştı - 1. Resim

Esenyurt Belediyesi'ne kayyum atandı ve terör örgütü üyeleriyle irtibatta olduğu tespit edilen Ahmet Özer tutuklandı.

Mansur Yavaş'tan CHP'lileri kızdıracak paylaşım! Esenyurt Belediye Başkanı'na destek vermedi, sergi paylaştı - 2. Resim

EKREM İMAMOĞLU'NDAN DESTEK 

Terör örgütü üyeliğiyle suçlanan Ahmet Özer'in tutuklanmasının ardından CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Özgür Özel ile birlikte Özer'e destek açıklamaları yaptı.

MANSUR YAVAŞ SESSİZ

Olayın ardından CHP Lideri Özgür Özel, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve diğer CHP'li başkanlardan tepkiler peş peşe gelirken Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın sergi paylaşımı yapması dikkat çekti. İşte Yavaş'ın o paylaşımı:

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Kaynak: tgrthaber.com

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