Mansur Yavaş'tan Ekrem İmamoğlu'na 'sahte diploma' soruşturmasına ilişkin yeni açıklama

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında açılan 'sahte diploma' soruşturmasına ilişkin yeni açıklamalarda bulundu. İmamoğlu ile sürekli irtibat halinde olduğunu söyleyen Mansur Yavaş, "Alıştık artık. Her sabah bir soruşturmayla uyanıyoruz. Bu tür haksızlıklara karşı birlikte karşı duracağız" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında başlatılan 'sahte diploma' soruşturması hakkında dün yaptığı konuşmada "Biz de basından duyduk. Gelişmeleri hep beraber izleyelim" ifadelerini kullanan Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, konuya ilişkin yeni açıklamalarda bulundu. Basın mensuplarının sorularını cevaplayan Yavaş; CHP'deki ön seçim kararı, erken seçim ve belediyelere kayyum atanmasına ilişkin de dikkat çeken mesajlar verdi.

Yavaş'ın konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

İMAMOĞLU'NA SAHTE DİPLOMA SORUŞTURMASI

"Ben Ekrem Bey ile iki gündür sabahları konuşuyorum. Gelişmeleri birlikte takip ediyoruz. Sanıyorum önümüzdeki günlerde ifadesini de verecek. Artık alıştık. Her sabah bir soruşturmayla uyanıyoruz. Maalesef. Ülkemiz o hale geldi. Ancak hiç kimse Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki Belediye Başkanlarının, milletvekillerinin dayanışma duygusunu hafife almasın. Sonuna kadar birlikte bu tür haksız ve hukuksuz uygulamalara birlikte karşı duracağız.

BELEDİYELERE KAYYUM ATANMASINA TEPKİ

Kayyum uygulamasından vazgeçilmeli. En azından belediye meclisinden atama yapılmalı. Bir an evvel düzenlemenin yapılması lazım. Oradaki vatandaşlarımız sandığa attıklarını oyun artık geçerli olmadığını düşünerek siyasetten ve devlete olan güvenden uzaklaşacaklar. Hukuk içerisinde bunların çözümü bulunur.

ÖN SEÇİM MESAJI: BENİM İTİRAZIM...

Benim itiraz ettiğim ön seçim değil. Henüz tarihi belli olmadığı için biz partinin enerjisine buna yoğunlaşmaması gerektiği için erken demiştim. Bugün yayınlanan bir ankette hala yüzde 38 kararsız var. Bu neyi gösteriyor? İktidara oy veren seçmenlerin birçoğunun iktidardan uzaklaştığını ancak muhalefette de yeterli enerjiyi göremediği için kararsız olduğunu düşünüyorum.

ERKEN SEÇİM AÇIKLAMASI

Bizim bir an evvel seçim tarihi belli oluncaya kadar belediye başkanları olarak halkın sorunlarına eğilmemiz gerekiyor."