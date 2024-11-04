Mansur Yavaş'tan eleştirilen Ebru Gündeş konseri sonrası talimat

04 Kasım 2024 20:32 - Güncelleme : 04 Kasım 2024 20:39

Cumhuriyet Bayramı'nda Ankara'da Ebru Güneş'in sahne alması sonrası tartışmalar sürüyor. Özellikle CHP yönetiminde eleştiri oklarının yöneltildiği Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın konserle ilgili teftiş talimatı verdiği ortaya çıktı. Belediyenin sosyal medya hesabından açıklama yapıldı.

Ankara'da 29 Ekim​ Cumhuriyet Bayramı etkinliklerinde Ebru Gündeş​'e konser vermesi için 69 milyon lira ödeme yapıldığı iddiası sonrası gözler Mansur Yavaş​'a çevrildi. CHP lideri Özgür Özel'in de eleştirdiği etkinlik için Ankara Büyükşehir Belediyesi​ açıklama yaparak henüz fatura kesilmediği ve ödeme yapılmadığı belirtildi. Başkan Yavaş'ın bir talimat daha verdiği ortaya çıktı.

MANSUR YAVAŞ TALİMATIYLA TEFTİŞ BAŞLATILDI

ABB'nin sosyal medya hesabındaki paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"Kamuoyunu meşgul eden asılsız iddialara ilişkin olarak, Ebru Gündeş​ konseriyle ilgili Başkanımız Sayın Mansur Yavaş'ın talimatıyla teftiş başlatılmıştır. Şu ana kadar organizasyon firmasının fatura kesmediği ve kendisine hiçbir ödeme yapılmadığı anlaşılmıştır. Teftiş sonucu detaylı bir şekilde kamuoyuyla paylaşılacaktır."

ÖZGÜR ÖZEL DE TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Organize edilmeden önce konserden haberi olmadığını belirten CHP Genel Başkanı Özgür Özel“Ebru Gündeş, Rıza Zarraf’ın eski eşi. Bu yüzden bu konser olmamalıydı” dedi.