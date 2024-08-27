Son dakika | Mansur Yavaş'tan Gülbin Tosun açıklaması! Sessizliğini bozdu

27 Ağustos 2024 15:51 - Güncelleme : 27 Ağustos 2024 16:14

Gülbin Tosun, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın Avrupa’daki ülkelerde sokaklarda hayvan olmamasını örnek göstererek yaptığı açıklamalara tepki göstermişti. Tosun, bu tepkisinin ardından kısa bir süre sonra kanal yönetimi tarafından işten çıkarıldı.

Daha sonrasında ise Mansur Yavaş'ın hakkında bazı iddialar ortaya atılmıştı. Yavaş konu hakkında sessizliğini bozdu. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin resmi sosyal medya hesabından Mansur Yavaş imzasıyla yapılan açıklamada, iddialar yalanlandı.

"ŞAHSIM ÜZERİNDEN BAZI SPEKÜLASYONLAR YAPILMAKTADIR"

ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın açıklaması şu şekilde:

“Son günlerde sosyal medya ve basın organlarında NOW TV Ana Haber Bülteni sunucusu Gülbin Tosun'un süresiz ve zorunlu izne çıkarılmasıyla ilgili şahsım üzerinden bazı spekülasyonlar yapılmaktadır.

Konuya ilişkin olarak; Gülbin Tosun'un süresiz ve zorunlu izne çıkarılmasındaki nedenin şahsıma yönelik yaptığı açıklamalara tepki göstermem olduğu yönünde yanıltıcı bir algı oluşturulmuştur. Bu iddialar tamamen yanlış ve asılsızdır.

"BENİMLE HERHANGİ BİR İLİŞKİSİ BULUNMAMAKTADIR"

Asıl nedenin; şahsın şahsi sosyal medya hesaplarında kullandığı küfürlü ve hakaret içeren ifadeler ve bu durumun NOW TV kanal yönetimi tarafından etik standartları açısından kabul edilemez bulunması olduğunu düşünüyoruz. Bu karar, tamamen kanal yönetiminin iç disiplin prosedürleri ile ilgilidir ve benimle herhangi bir ilişkisi bulunmamaktadır.

Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi ve spekülasyonların önlenmesi adına, bu durumun benim açıklamalarımla veya kişisel görüşlerimle herhangi bir ilgisi olmadığını açıkça ifade eder, saygılarımı sunarım"