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 | Banu İriç

Mansur Yavaş'tan İmamoğlu'nun diplomasıyla ilgili iddialara tek cümlelik ilk yorum

CHP'nin ön seçiminde cumhurbaşkanlığı için adaylığını koyan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasını usulsüz yöntemle aldığı soruşturması siyaset kulislerinde yankılanıyor. Cumhurbaşkanlığı adaylığı için adı geçse de ön seçime aday olmayan Mansur Yavaş, basın mensuplarının bu konudaki sorusuna kaçamak bir yanıt verdi.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
23.02.2025
saat ikonu 17:50
|
GÜNCELLEME:
23.02.2025
saat ikonu 18:15

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, BelPa Buz Pateni Tesisi içinde hizmet verecek Genç Akademi Bahçelievler’in açılışını gerçekleştirdi. Açılışa Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, KUTLU Parti Genel Başkanı Yusuf Halaçoğlu ve çok sayıda Ankaralı vatandaş katıldı. Bir basın mensubunun, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında sahte diploma iddialarıyla ilgili açılan soruşturmayı nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna yanıt veren Yavaş, konuyla ilgili doğrudan bir yonıt vermekten kaçındı.

EKREM İMAMOĞLU HAKKINDAKİ SORUŞTURMAYA YANIT

Basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Yavaş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında açılan sahte diploma soruşturması ile ilgili bir soruya, “Biz de basından duyduk. Gelişmeleri hep beraber izleyelim olur mu?” şeklinde yanıt verdi.

DİPLOMA TARTIŞMASI NASIL BAŞLADI?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun üniversite diplomasıyla ilgili ortaya atılan sahtecilik iddiaları, son günlerde kamuoyunun gündeminde yer almaktadır. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bu iddialar üzerine "resmi belgede sahtecilik" suçlamasıyla bir soruşturma başlatmış ve İmamoğlu'nu 26 Şubat 2025 tarihinde ifade vermeye çağırmıştır.

Bu iddialar, İmamoğlu’nun eğitim geçmişiyle ilgili bazı tartışmalara dayanmaktadır. Kendisi, Trabzon Lisesi’nden mezun olduktan sonra Doğu Akdeniz Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’ne kayıt yaptırmış, daha sonra Girne Amerikan Üniversitesi İletişim Fakültesi’ne geçiş yaparak burada iki yıl eğitim görmüştür. 1990 yılında ise İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İngilizce İşletme Bölümü’ne yatay geçiş yapmış ve 1994 yılında mezun olmuştur.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, İmamoğlu’nun eğitim geçmişinin açık ve resmi kayıtlarla doğrulanabileceğini belirterek iddiaları kesin bir dille reddetmiştir. Belediye, İmamoğlu’nun diplomasının hem İstanbul Üniversitesi arşivlerinde hem de belediyenin resmi kayıtlarında bulunduğunu ifade etmiştir.

Sıkça Sorulan Sorular

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