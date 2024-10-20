Mansur Yavaş'tan İstanbul Barosu Başkanı seçilen İbrahim Kaboğlu'na Anayasa cevabı!

20 Ekim 2024 23:49 - Güncelleme : 20 Ekim 2024 23:51

İstanbul Barosu Olağan Genel Kurulu'nda bugün yapılan seçimlerde İbrahim Özden Kaboğlu başkan seçildi. Kaboğlu'nun seçilmesinin ardından Anayasa için sarf ettiği, "Değişmez maddelere olumlu anlamda dokunulabilir" sözleri yeniden gündem oldu. Bu sözlerin ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan Mansur Yavaş, Kaboğlu'nu eleştirdi.

Bugün gerçekleşen İstanbul Barosu'nun başkanlığına 'Değişim İçin Avukatlar Grubu' adayı İbrahim Kaboğlu seçildi. 12 adaylı seçimi 7 bin 219 oyla kazanan Kaboğlu, seçilmesinin ardından Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın dokunulmaz maddeleri ile ilgili dikkat çeken sözler sarf etti. Sosyal medyanın gündemine oturan bu sözlerin ardından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş​'tan açılama geldi.

"MADDELERE OLUMLU ANLAMDA DOKUNULABİLİR"

Politikanın da gündeminden düşmeyen "yeni anayasa​" tartışmalarına değinen Kaboğlu, "Değişmez maddelere olumlu anlamda dokunulabilir." dedi.

Geçmiş dönemlerden örnekler veren Kaboğlu, "Değişmez maddelere olumlu anlamda dokunulabilir. Tıpkı 1995’te yapıldığı gibi tıpkı 2001’de yapıldığı gibi. 1995’te Başlangıç kısmındaki ırkçı ibareler çıkarıldı. 2001 değişikliğinde ise Madde 14’e ‘İnsan haklarına dayanan laik ve demokratik Cumhuriyet' tanımı kondu. O zaman 1961’de öngörülmüş olan ‘İnsan haklarına dayanan devlet’ kavramı anayasaya yeniden girmiş oldu. Yani daha ileriye götürüldü. Anayasa Mahkemesi de artık bu kavramı kullanmaya başladı." diyerek sözlerini tamamladı.

MANSUR YAVAŞ'TAN ELEŞTİRİ GELDİ!

Kaboğlu'nun 'dokunulmaz madde' çıkışına ABB Başkanı Mansur Yavaş'tan tepki geldi. X hesabından paylaşımda bulunan Yavaş, "AY m.4 çok net hocam. AYM iki defa bu konuda karar verdi ve 4. madde ilk 3 maddeyi koruduğu için kendisi de değiştirilemez dedi. Size göre olumlu olması durumu değiştirmiyor." dedi.