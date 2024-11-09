Mansur Yavaş'tan MİT ve konser ücreti iddialarına cevap! Canlı yayın için tarih verdi: Tüm Türkiye izlesin

09 Kasım 2024 15:30 - Güncelleme : 09 Kasım 2024 15:46

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, konser ücretleri tartışması devam ederken yeni bir açıklama yaptı. Mansur Yavaş canlı yayın tarihi vererek atılan iftiralar üzerine konuşacağını belirtti. Ayrıca Mansur Yavaş, MİT konusuna da değindi.

Ankara'da düzenlenen halk konserlerinde sanatçılara ödendiği iddia edilen ücretler tartışılmaya devam ediyor. Konuyla ilgili Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş yaptığı açıklamada "Bahsedilen rakamların yürütülmeye çalışılan algı operasyonunda iddia edildiği gibi olmadığı açıktır" demişti. Mansur Yavaş konuyla ilgili yeni açıklamalarda bulundu.

"PAZARTESİ HAKKIMDAKİ İDDİALARA CEVAP VERECEĞİM"

Yavaş, pazartesi günü bir açıklama yapacağını söyledi. Hakkındaki iddialara cevap vereceğini aktaran Yavaş, "Pazartesi saat 15.00 da Canlı yayında atılan tüm iftiralara detaylı şekilde cevap vereceğiz. Bu iftiraları atanlar utanacak mı bakalım? Tüm Türkiye'nin izlemesini istiyorum'' ifadelerini kullandı.

Ayrıca ABB Başkanı Mansur Yavaş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in gündeme getirdiği MİT talimatı için açıklama yaptı. Özel, MİT'in ABB hakkında özel bir araştırma yaptığını ve bu duyumları aldıklarını söylemişti.

MANSUR YAVAŞ: SAĞLI SOLLU SALDIRILAR YAPILIYOR

Gazetecilerin sorularını cevaplayan Mansur Yavaş, "Genel Başkan, bu açıklamayı yaptıktan sonra MİT Başkanı böyle bir çalışmanın olmadığını söylemişti. Ben yeni bir dilekçe verdim, bu çalışmanın var olup olmadığıyla ilgili . Son 50 ankete baktığınız zaman, ben birinci çıkıyorum kamuoyu yoklamalarında. Her yerden saldırmaya başladılar. Sağlı solu yapılıyor bu saldırılar dikkatinizi çekmek isterim. Bunlar kimseye bir şey sağlamaz" açıklamalarını yaptı.