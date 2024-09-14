Mardin'de makam aracında adam dövmüştüler! DEM’li Ahmet Türk’ün 3 yeğeni tutuklandı!

14 Eylül 2024 18:10 - Güncelleme : 14 Eylül 2024 18:53

Mardin’de devletin makam arabası ile terör estiren Ahmet Türk'ün yeğenleri tutuklanarak, cezaevine gönderildi. Olay kentte büyük yankı uyandırırken, soruşturmanın derinleşeği öğrenildi.

Mardin​'de kaçırma​ ve darp​ olayının ayrıntıları netleşti. Mardin​ Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk​'ün yeğenleri olduğu belirlenen şahıslar, araç içinde terör estirmişlerdi. 12 Eylül 2024 gecesi, saat 03.00 sularında Merlin Konağı adlı iş yerinde yaşanan olayda, S.Ö. isimli bir kişi darp​ edilerek zorla mekandan çıkarıldı ve bir araca bindirildi.

ARAÇ İÇİNDE DARP​ ETTİLER

Olayın ardından yapılan incelemede, aracın Mardin​ Büyükşehir Belediyesine ait Mercedes marka makam aracı olduğu ve S.Ö.’nün araç içinde de darp​ edildiği belirlendi.

AHMET TÜRK’ÜN YEĞENLERİ ÇIKTI!

Olayı gerçekleştirenlerin Mardin​ Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk​'ün yeğenleri olduğu ve olay esnasında alkollü oldukları tespit edildi. Zanlıların yapılan incelemesinde 130 promil alkollü oldukları tespit edildi. Şahıslar, S.Ö.'yü darp​ ettikten sonra Cevizpınarı Mahallesi yakınlarındaki anayol kenarına bıraktı. S.Ö., kendi imkanlarıyla Mardin​ Eğitim ve Araştırma Hastanesine giderek, darp​ raporu aldı.

TUTUKLANDILAR

Olayla ilgili olarak, Mardin​ Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk​'ün yeğenleri Hüseyin Türk, Hakim Lokman Türk ve Hüseyin Reber Türk, 13 Eylül 2024 tarihinde çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SORUŞTURMA DERİNLEŞEBİLİR

Olay, şehirde büyük yankı uyandırırken, soruşturmanın derinleştirileceği belirtildi.