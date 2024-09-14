Tgrt Haber
Haberler>Politika>Mardin'de makam aracında adam dövmüştüler! DEM’li Ahmet Türk’ün 3 yeğeni tutuklandı!

Mardin'de makam aracında adam dövmüştüler! DEM’li Ahmet Türk’ün 3 yeğeni tutuklandı!

Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
14 Eylül 2024 18:10 - Güncelleme : 14 Eylül 2024 18:53

Mardin’de devletin makam arabası ile terör estiren Ahmet Türk'ün yeğenleri tutuklanarak, cezaevine gönderildi. Olay kentte büyük yankı uyandırırken, soruşturmanın derinleşeği öğrenildi.

Mardin​'de kaçırma​ ve darp​ olayının ayrıntıları netleşti. Mardin​ Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk​'ün yeğenleri olduğu belirlenen şahıslar, araç içinde terör estirmişlerdi. 12 Eylül 2024 gecesi, saat 03.00 sularında Merlin Konağı adlı iş yerinde yaşanan olayda, S.Ö. isimli bir kişi darp​ edilerek zorla mekandan çıkarıldı ve bir araca bindirildi.

ARAÇ İÇİNDE DARP​ ETTİLER

Olayın ardından yapılan incelemede, aracın Mardin​ Büyükşehir Belediyesine ait Mercedes marka makam aracı olduğu ve S.Ö.’nün araç içinde de darp​ edildiği belirlendi.

Mardin Büyükşehir Belediyesi (@MardinBuyukshr) / X

AHMET TÜRK’ÜN YEĞENLERİ ÇIKTI!

Olayı gerçekleştirenlerin Mardin​ Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk​'ün yeğenleri olduğu ve olay esnasında alkollü oldukları tespit edildi. Zanlıların yapılan incelemesinde 130 promil alkollü oldukları tespit edildi. Şahıslar, S.Ö.'yü darp​ ettikten sonra Cevizpınarı Mahallesi yakınlarındaki anayol kenarına bıraktı. S.Ö., kendi imkanlarıyla Mardin​ Eğitim ve Araştırma Hastanesine giderek, darp​ raporu aldı.

TUTUKLANDILAR

Olayla ilgili olarak, Mardin​ Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk​'ün yeğenleri Hüseyin Türk, Hakim Lokman Türk ve Hüseyin Reber Türk, 13 Eylül 2024 tarihinde çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SORUŞTURMA DERİNLEŞEBİLİR

Olay, şehirde büyük yankı uyandırırken, soruşturmanın derinleştirileceği belirtildi.

İlgili Haberler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
ahmet türkmardinkaçırmadarp
Sonraki Haber Yükleniyor...