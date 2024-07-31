Meclis 1 Ekim'e kadar tatile girdi
Editör: Şule Altınel / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
31 Temmuz 2024 01:03 - Güncelleme : 31 Temmuz 2024 01:04
Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM), 1 Ekim'e kadar tatile girmesine ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Resmi Gazete’de yer alan TBMM Kararı ile meclis 30 Temmuz tarihinden başlamak üzere 1 Ekim günü saat 15.00’te toplanmak üzere tatile gireceği açıklandı.
Ayrıca kararda meclisin tatile girmesi hakkındaki kararın Genel Kurulun 27 Temmuz 2024 tarihli 110'uncu birleşiminde alındığı kaydedildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı