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Meclis 1 Ekim'e kadar tatile girdi

Editör: Şule Altınel / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
31 Temmuz 2024 01:03 - Güncelleme : 31 Temmuz 2024 01:04
Meclis 1 Ekim&#039;e kadar tatile girdi

Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM), 1 Ekim'e kadar tatile girmesine ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete’de yer alan TBMM Kararı ile meclis 30 Temmuz tarihinden başlamak üzere 1 Ekim günü saat 15.00’te toplanmak üzere tatile gireceği açıklandı. 

Ayrıca kararda meclisin tatile girmesi hakkındaki kararın Genel Kurulun 27 Temmuz 2024 tarihli 110'uncu birleşiminde alındığı kaydedildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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