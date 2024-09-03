Meclis'te kritik görüşme! Numan Kurtulmuş Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti

03 Eylül 2024 14:51 - Güncelleme : 03 Eylül 2024 15:06

Ankara'da bugün dikkat çeken bir görüşme gerçekleşti. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi Meclis'teki grup odasında ziyaret etti.

GÖRÜŞME TALEBİ MECLİS BAŞKANI'NDAN

Bahçeli'nin TBMM'deki makam odasında gerçekleştirilen görüşme için talebin 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları sırasında TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş tarafından Bahçeli'ye iletildiği, MHP liderinin de bugüne randevu verdiği bildirildi.

ZİYARETİN GÜNDEMİ BELLİ OLDU

Meclis Başkanlığı tarafından nezaket ziyareti olarak tanımlanan görüşmenin detayları belli oldu. Kritik buluşmada CHP'nin tutuklu TİP Milletvekili Can Atalay ile ilgili Meclis'i olağanüstü toplantı yapmaya çağırma hazırlığının yanı sıra, yeni anayasa çalışmaları ve siyasetin gündemindeki konu başlıklarının ele alındığı öğrenildi.

KURTULMUŞ: MÜZAKERECİ BİR ÜSLUBA İHTİYAÇ VAR

Görüşme sonrası Bahçeli ile beraber kameraların karşısına geçen Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, gazetecilere kısa bir açıklamada bulundu. 1 Ekim'de açılacak Meclis'i yeni dönemde önemli görevlerin beklediğini ifade eden Kurtulmuş, "Meclis'in daha fonksiyonel çalıştırılması için karşılıklı görüş alışverişinde bulunduk. Meclis'in önünde yeni anayasa, Meclis iç tüzüğü, siyasi partiler yasası, seçim yasası gibi demokratik seviyenin daha ileriye taşınması için çalışılması gereken hususlar var.

Tüm bu konuların müzakere edilebilmesi için temiz ve olgun bir dilin yanı sıra müzakereci bir üsluba da ihtiyaç olduğunu belirten Numan Kurtulmuş, "Diğer siyasi partilerle de görüşmelerimizi sürdürerek 1 Ekim'den itibaren Türkiye'de çok yapıcı bir Meclis çalışmasını ortaysa koymak için gayret edeceğiz. Sayın genel başkana kabulleri için teşekkür ediyorum" dedi.