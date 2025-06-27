Meclis ne zaman tatile girecek? Karar Resmi Gazete'de

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin (TBMM) çalışma süresinin uzatılmasına dair TBMM Kararı Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre Meclis 1 Temmuz'da tatile girmek yerine çalışmalarına devam edecek.