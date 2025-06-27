Meclis ne zaman tatile girecek? Karar Resmi Gazete'de

İstanbul
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin (TBMM) çalışma süresinin uzatılmasına dair TBMM Kararı Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre Meclis 1 Temmuz'da tatile girmek yerine çalışmalarına devam edecek.
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 1 Temmuz 2025 Salı gününde tatile girmemesine ve çalışmalarına devam etmesine TBMM Genel Kurulu'nun 25 Haziran'da yapılan 101’inci birleşiminde karar verilmişti.
Söz konusu karar Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yayımlanan kararda Meclis'in ne zaman çalışmalarına ara vereceği belirtilmezken milletvekillerinin mesaisi 1 Temmuz ve sonrasında da devam edecek.