Meclis'te 15 Temmuz programı: TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan 15 Temmuz mesajı!

15 Temmuz 2024 18:11 - Güncelleme : 15 Temmuz 2024 18:45

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminde bombaladığı alanlara karanfil bıraktı. Kurtulmuş ve beraberindekiler, 15 Temmuz 2016 gecesi FETÖ mensuplarınca TBMM'ye atılan ilk bombanın düştüğü alanda yer alan anıta karanfil bıraktı.

"15 TEMMUZ'DAN ÇIKARILACAK ÇOK ÖNEMLİ DERSLER OLDUĞUNU BİLİYORUZ"

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis'te 15 Temmuz'u Anma Töreni'nde konuştu. Kurtulmuş'un açıklamasından satır başları şöyle:

"15 Temmuz'da bir araya gelerek bundan sonraki süreçte o gece yaşadıklarımızı unutmayacağımızı, unutturmayacağımızı ifade ediyoruz. O gece isimsiz kahramanların ortaya koyduğu iradeyi unutmayacağız. İşte 15 Temmuz gecesi, hainlerin önemli bir kısmının pusuda beklediği o saatlerde, hayatlarını ortaya koyan bütün değerli milletvekili arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanımızın daveti üzerine meydanları dolduran vatandaşlarımıza şükranlarımı ifade etmek istiyorum.

Bu milletin sokağa çıkması ve darbecilere direnmesindeki en önemli etken demokrasiye olan bağlılığımız ve tutkumuzdur. Milletimiz o gün işgal teşebbüsüyle karşı karşıya kaldığını gayet iyi anlamıştır. O gece kitaplarda okuduğumuz, ecdattan bize kalan o anlatıları sokaklarda hep birlikte gördük.

15 Temmuz'dan çıkarılacak çok önemli dersler olduğunu biliyoruz. Demokrasiyi göz ardı eden ve yok etmeye çalışan güçlerin hepsine karşı direnmek zorunda olduğumuzu gördük."

Ayrıca TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, şehit anneleri, eşleri, gazi ve gazi eşlerinin yaptığı eserler ile şehitlerin eşyalarından oluşan "Milletin Zaferi Elimin Emeği Gözümün Nuru" sergisinin açılışını yaptı. TBMM Şeref Holü'nde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hayata geçirilen proje kapsamında açılan sergi, 19 kategoride 155 eserden oluşuyor. TBMM Başkanı Kurtulmuş, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'tan sergiye ilişkin bilgi aldı.

Şehit yakınları ve gazilerle sohbet eden Kurtulmuş'a, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, eski meclis başkanları, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy eşlik etti.