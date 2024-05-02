Meclis'te anayasa turu! TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan 3 partiye ziyaret...

02 May 2024 14:47 - Güncelleme : 02 May 2024 15:13

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, yeni anayasa turunu sürdürüyor. Kurtulmuş, yeni anayasa çalışmaları kapsamında bugün DEM Parti, İYİ Parti ve Saadet Partisi Meclis gruplarını ziyaret etti.

İLK OLARAK DEM PARTİ'Yİ ZİYARET ETTİ

Kurtulmuş, bugün ilk olarak DEM Parti’yi ziyaret etti. Kurtulmuş, görüşmesi sonrası süreci demokratik bir şekilde sürdürme taleplerini kendilerine ilettiklerinin altını çizip, “Bizim temennimiz TBMM’de siyasi partilerin üzerinde uzlaşabileceği anayasa çalışmasının ortaya konulması ve bunun da Meclis’te kabul edilmesidir.” dedi. Kurtulmuş’un ikinci durağı Saadet Partisi oldu. Görüşmenin ardından bir açıklama daha yapan Kurtulmuş, “Yapıcı bir görüşme oldu. Önümüzdeki ekim ayı gibi bu işin muhtevasına ilişkin tartışmalara başlanabileceğini görüyorum.” dedi.

İKİNCİ DURAĞI SAADET PARTİSİ

Kurtulmuş, ikinci ziyareti ise şu saatlerde Saadet Partisi'ne yaptı.

Görüşmenin ardından gazetecilere açıklama yapan Kurtulmuş, “Genel çerçeveyi, bu süreçle ilgili görüşlerimizi, özellikle TBMM zemininde anayasa çalışmalarını nasıl ilerletebiliriz ve sonuç alırız, bunlarla ilgili görüşlerimi aktardım. Değerli arkadaşlarımızın da görüşlerini alma fırsatımız oldu. Yapıcı bir görüşme oldu. Önümüzdeki ekim ayı gibi bu işin muhtevasına ilişkin tartışmalara başlanabileceğini görüyorum.” ifadelerini kullandı.

Saadet Partisi Grup Başkanvekili Bülent Kaya da verimli bir görüşme olduğunu belirterek, "Saadet ve Gelecek Partileri olarak sağlıklı bir zemin inşasının sorunları konuşmaktan daha önemli olduğunu ifade etti." dedi.

İYİ PARTİ'Yİ DE ZİYARET ETTİ

TBMM Başkanı Kurtulmuş, DEM Parti'yle görüşmesinin ardından İYİ Parti'yi ziyaret etti.

Kurtulmuş, İYİ Parti'yi ziyaret sonrası yaptığı açıklamada ise siyasi partilerin ön yargısız bir şekilde bu konuya yaklaştıklarından dolayı teşekkürlerini iletti.

AK Parti ve MHP'yi de ziyaret edeceklerini dile getiren ve diğer siyasi partilerin de görüşlerini alacağını bildiren Kurtulmuş, şöyle konuştu:

"15 siyasi parti, 6 grubu olan parti vardır. Bu büyük bir çoğulculuk işaretidir. Bu parlamento kurucu bir parlamento değildir. Anayasa yapamaz fikri kabul edilemez. Yaptığım ziyaretlerde ön yargısız bir şekilde siyasi partilerin bu konuya yaklaşmalarından dolayı memnuniyet duyuyorum. Türkiye bu Meclis'e yakışan yeni bir anayasayı ya da çok kapsamlı bir anayasa değişikliğı yaparak milletimizin cevap verebilmektir. Diğer siyasi partilerin de görüşlerini alacağız."

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun açıklamaları ise şöyle:

"Nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum. Biz İYİ Parti olarak bu sistem yürürlüğe girmeden önce bu sistemden kaynaklı sorunlara işaret ederek siyasi yolculuğumuzu sürdürdük. Yeni düzenlemelere geçit vermeyeceğimizi ifade ettik. Parlamenter demokratik sistem arayışmız devam ediyor. Şayet TBMM'de bu yönde anayasa değişikliği durumu söz konusu olursa o zaman konuyu değerlendirmeye açık buluruz. Meclis Başkanımız görevi nedeniyle tarafsızdır. Türkiye'ninb öncelikli başka sorunları da var. Anayasa değişikliği tartışmalarının öncelikli sorunları da gölge altında bırakmaması lazım. Türkiye'de ciddi bir ekonomik dar boğaz yaşanıyor."