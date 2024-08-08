Meclis'te 'Can Atalay' zirvesi! Numan Kurtulmuş ve Erkan Baş bir araya geldi

08 Ağustos 2024 14:07 - Güncelleme : 08 Ağustos 2024 14:08

Yargıtay'ın Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesi yönünde verdiği kararı Anayasa Mahkemesinin (AYM) 'yok hükmünde' sayması sonrası Türkiye İşçi Partisi (TİP) heyeti ile TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş bir araya geldi.

Görüşme sonrası gazetecilere açıklamalarda bulunan Baş, taleplerini şu sözlerle ifade etti:

"Yargıtay kararı yok hükmündeyse milletvekilliğin devam etmesi gerekiyor. Bununla ilgili atılması gereken adımlar için Meclis'in harekete geçmesi gerekiyor. Ardından talebimiz Meclis'in bu konuyu bir genel görüşme olarak olağanüstü toplantıyla görüşmesi. Meclis tatilde olduğu için şu anda ancak olağanüstü toplanabilir. Tüm partilerle görüştük. CHP, DEM Parti, Saadet Partisi, DEVA Partisi, EMEK Partisi, Demokrat Parti milletvekilleri olağanüstü toplantıya katılmak için imza verdi. Burada bir takvim tartışması var. 15 Ağustos'ta Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın konuşma yapacağı toplantıdan önce olağanüstü toplantı yapılmasını istiyoruz. Bu talebimizi ilettik. Sayın Başkan ayın 16'sını teklif etti. Bunun için de kendisine teşekkür ediyoruz, demek ki konuyu düşünüyorlar.

Bizim beklentimiz konuya ilişkin somut adımların atılması, Can Atalay'ın milletvekili olduğunun bir kez daha tescil edilmesiyle tahliye yolunun açılması, tahliye sonrasında da yemin ederek Meclis'e gelip görevine başlaması. Sanıyorum yarın hep birlikte olağanüstü toplantı için dilekçemizi Meclis Başkanlığına teslim edeceğiz.

Bizim şu anda beklentimiz 14 Ağustos. 15 Ağustos'tan önce yapılması için ısrarlıyız. Çünkü ortada AYM'nin bir kararı var, bu karar hiç yokmuş gibi Meclis'in başka bir gündemle toplanması bizim için doğru olmaz. Bize gelen bilgi İYİ Parti'nin imza vermeyeceği ama olağanüstü toplantıya bütün milletvekilleriyle katılacağı yönünde. Dolayısıyla tüm muhalefet güçlerinin birlikte hareket ettiği değerlendirmesi yanlış olmaz.