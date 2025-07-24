Meclis'te Terörsüz Türkiye gündemi! Numan Kurtulmuş, Özgür Özel ile görüştü

Terörsüz Türkiye süreci bir yandan Meclis’te bir yandan da sahada ilerliyor. Sahadaki süreci MİT yakından takip ederken MİT Başkanı İbrahim Kalın ve TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da siyasi turunda partileri bilgilendiriyor.

Süreç; fesih, izleme ve doğrulama olmak üzere 3 başlıkta yürüyor. Fesih aşaması geçilirken izleme devam ediyor. Son aşamada ise silah, mühimmat ve yaşam alanlarının imhasına dönük doğrulamalar yapılacak.

MECLİS'TE TERÖRSÜZ TÜRKİYE MESAİSİ

PKK'nın silah bırakmasının ardından gözler Terörsüz Türkiye Komisyonu'nda... Numan Kurtulmuş, komisyon kapsamında CHP lideri Özgür Özel ile görüştü. Görüşmede; sürece ilişkin son yaşananlar ve Terörsüz Türkiye Komisyonu masaya yatırıldı.