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 | Baran Aksoy

Meclis'te Terörsüz Türkiye gündemi! Numan Kurtulmuş, Özgür Özel ile görüştü

Son dakika haberi: Terörsüz Türkiye süreci kapsamında kurulacak olan komisyonla ilgili Meclis'te üst üste temaslar kuruluyor. Bu kapsamda TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, CHP lideri Özgür Özel ile görüştü.

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Meclis'te Terörsüz Türkiye gündemi! Numan Kurtulmuş, Özgür Özel ile görüştü
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
24.07.2025
saat ikonu 16:03
|
GÜNCELLEME:
24.07.2025
saat ikonu 16:52

Terörsüz Türkiye süreci bir yandan Meclis’te bir yandan da sahada ilerliyor. Sahadaki süreci MİT yakından takip ederken MİT Başkanı İbrahim Kalın ve TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da siyasi turunda partileri bilgilendiriyor.

Meclis'te Terörsüz Türkiye gündemi! Numan Kurtulmuş, Özgür Özel ile görüştü

Süreç; fesih, izleme ve doğrulama olmak üzere 3 başlıkta yürüyor. Fesih aşaması geçilirken izleme devam ediyor. Son aşamada ise silah, mühimmat ve yaşam alanlarının imhasına dönük doğrulamalar yapılacak.

Meclis'te Terörsüz Türkiye gündemi! Numan Kurtulmuş, Özgür Özel ile görüştü

MECLİS'TE TERÖRSÜZ TÜRKİYE MESAİSİ

PKK'nın silah bırakmasının ardından gözler Terörsüz Türkiye Komisyonu'nda... Numan Kurtulmuş, komisyon kapsamında CHP lideri Özgür Özel ile görüştü. Görüşmede; sürece ilişkin son yaşananlar ve Terörsüz Türkiye Komisyonu masaya yatırıldı.

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