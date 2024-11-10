Mehmet Şimşek hakkındaki iddiaya Bakanlıktan yalanlama geldi! Sözcü gazetesine 'algı operasyonu' tepkisi

10 Kasım 2024 10:40 - Güncelleme : 10 Kasım 2024 10:43

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in "geceliği 5 bin dolar olan bir villada kalacağı dair iddiaların tamamen asılsız ve bir algı operasyonu olduğunu duyurdu. Bakanlık, Sözcü gazetesinde yer alan söz konusu habere ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Mehmet Şimşek’e yönelik "Geceliği 5 bin dolar olan bir villada kalacağı"na dair Sözcü gazetesi tarafından öne sürülen iddiaların tamamen asılsız ve bir algı operasyonu olduğunu duyurdu. Bakanlık, Sözcü gazetesinde yer alan söz konusu habere ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay’ın gündeme getirdiği iddianın, doğruluğu araştırılmadan paylaşıldığı vurgulandı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"PRENSİP OLARAK ASLA KONAKLAMAMAKTADIR"

"Dolayısıyla, Sayın Bakanımızın etkinliğe son gün katılacağı iddiası tamamen asılsız olup böyle bir katılım kesinlikle söz konusu değildir. Ayrıca Sayın Bakanımız, prensip olarak kurum çalıştaylarında asla konaklamamaktadır. Bu çerçevede Sayın Bakanımız, haberde belirtilenin aksine o tarihlerde G-20 toplantıları için Brezilya’da olacaktır. Tarafımızdan doğruluğu teyit edilmeden ve yalnızca algı amacıyla yapılan bu tarz haberciliği kınıyoruz."