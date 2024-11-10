MHP'li eski Sinop İl Başkanı Mehmet Şişek hayatını kaybetti

10 Kasım 2024 10:44 - Güncelleme : 10 Kasım 2024 11:30

MHP'li eski Sinop İl Başkanı Mehmet Şişek'ten acı haber geldi. Deneyimli siyasetçi, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) eski Sinop İl Başkanı Mehmet Şişek'ten gelen haber sevenlerini kahretti. 10 yıl MHP Sinop İl Başkanlığı görevini yürüten, MHP'den 23. dönem Sinop Milletvekili adayı olan Şişek vefat etti.

YEMEK YERKEN FENALAŞTI

İstanbul'da yemek yediği sırada fenalaşan Mehmet Şişek hastaneye kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği anlaşılan Şişek yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. 64 yaşındaki Şişek'in ölüm haberi sevenlerini büyük üzüntüye boğdu.

CENAZE PROGRAMI BELLİ OLDU

Öte yandan Mehmet Şişek'in cenaze törenine ilişkin ayrıntılar da ortaya çıktı. Merhum Mehmet Şişek’in cenaze töreni, 11 Kasım Pazartesi günü Sinop'un Boyabat ilçesinde düzenlenecek. Şişek'in cenazesi öğle namazının ardından Boyabat Şehir Mezarlığı'na defnedilecek. Cenaze törenine Şişek'in ailesi, yakınları, partideki arkadaşları ve çok sayıda seveninin de katılması bekleniyor.