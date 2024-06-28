Melih Gökçek'in Filenin Sultanları ile ilgili paylaşımı sosyal medyada gündem oldu

28 Haziran 2024 10:35 - Güncelleme : 28 Haziran 2024 10:35

Tarihi başarılarla göğsümüzü kabartan A Milli Kadın Voleybol Takımımızın oyunlarının yer aldığı bir video sosyal medyada tartışma konusu oldu.

Milli oyuncuların ünlü besteci Frederic Chopin’in Cenaze Marşı’nı seslendirdiği video, bazı hesaplar tarafından "İstiklal Marşı ile dalga geçiyorlar" diyerek paylaştı.

MELİH GÖKÇEK: BEN BUNLARA MİLLİ TAKIM DEMEM

Sosyal medyayı aktif kullanan siyasetçilerden eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek de söz konusu videoyu paylaştı. Milli voleybolcuları eleştiren Gökçek, paylaşımına "Saygı duruşu ve milli marşımızla dalga geçen bu kadınlar Türk milletini temsil edemez. Ben bunlara Türk Milli Takımı demem" notunu düştü.

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ GELDİ

Melih Gökçek'in bu paylaşımı kısa süre içinde sosyal medyada gündem oldu. Birçok kullanıcı Gökçek'e "İstiklal Marşı dinlemedin mi hiç? O duyduğun ölüm marşı" diyerek tepki gösterdi.

Gökçek'e yönelik sosyal medyadaki tepkilerden bazıları şöyle:

Başkanım İstiklal Marşı değil cenaze merasimi ya da saygı duruşu gereken durumlarda çalan marş...

Milli marş değil saygı duruşu ile dalga geçmişler Melih Bey.

Ölüm marşına İstiklal Marşı diyenler.

Hayatında milli marşımızı dinlemeyenler bu haberi yedi.

Milli marş nerede?

Eleştirilere rağmen geri adım atmayan Gökçek paylaşımını silmedi.