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 | Efe Demir

Memleket Partisi kapanıyor! Tarihi belli oldu

Memleket Partisi Genel Başkanvekili Asuman Ali Güven, 21-22 Temmuz'da düzenlenecek olağanüstü kurultayla partinin kapatma kararının alınacağını bildirdi. İşte detaylar...

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Memleket Partisi kapanıyor! Tarihi belli oldu
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
17.07.2025
saat ikonu 12:46
|
GÜNCELLEME:
17.07.2025
saat ikonu 12:46

Geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamada 'nin kapanacağı duyurulmuştu.

Memleket Partisi kapanıyor! Tarihi belli oldu

TARİH BELLİ OLDU

Bugün ise partinin kapanacağı tarih duyuruldu. Asuman Ali Güven, partinin kapanma gündemli olağanüstü kurultayına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Memleket Partisi kapanıyor! Tarihi belli oldu

Açıklamasında "Büyük hayallerle, tertemiz duygular ile yola çıkarak kurduğumuz Memleket Partisini, 21-22 Temmuz 2025 tarihinde gerçekleştireceğimiz kurultayla kararı almak istiyoruz" ifadelerine yer veren Güven, Memleket Partisinin, kurulduğu günden bu yana siyasette farklı bir yol almaya çalışan, gençlerle omuz omuza yürüyen, ahlaktan, adaletten ve akıldan asla taviz vermeyen bir hareket olduğunu belirtti.

Partinin, siyasetin finansmanındaki zorluklara rağmen kurucularının, üyelerinin ve gönüllülerinin katkılarıyla ayakta durduğunu, Türk siyaset tarihine onurlu bir sayfa olarak geçeceğini aktaran Güven, mücadeleye destek veren tüm yol arkadaşlarına teşekkür etti.

Memleket Partisi kapanıyor! Tarihi belli oldu

"CHP İLE BİRLEŞECEĞİZ"

Güven, gelinen noktada Türkiye'de siyasetin demokratik bir yarış olmaktan çıktığını öne sürerek, şunları kaydetti:

"Böyle bir ortamda, demokrasiyi, hukuk devletini ve Cumhuriyetimizi yaşatmak ve yeniden ayağa kaldırmak için mücadelemizi daha güçlü bir zemine taşıma zamanı gelmiştir. Bu nedenle Memleket Partisini kapatarak ülkemizin geleceği adına ortak mücadeleyi büyütmek için Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında birleşerek yolumuza devam etmeliyiz. Bize inanan, bizimle birlikte bu yolda yürüyen, yüreğini ortaya koyan tüm gençlere tekrardan yürekten teşekkür ediyorum. Hepinize çağrım şudur; gelin, kapanış kurultayımızın ardından, hep birlikte Cumhuriyet Halk Partisinde buluşalım. Aynı inançla, aynı kararlılıkla Türkiye'yi aydınlığa çıkaracak mücadeleyi omuz omuza sürdürelim. Bu bir son değil. Bu bir başlangıçtır. Yolumuz açık olsun."

Memleket Partisi kapanıyor! Tarihi belli oldu

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#Politika
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