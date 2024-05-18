Memleket Partisi'nin genel merkezinin kapısına kilit vuruldu

18 May 2024 09:59 - Güncelleme : 18 May 2024 10:12

Memleket Partisi, 'tasarruf' amacıyla Ankara'daki Genel Merkez binasını kapatma karar aldı Parti, Etimesgut'ta daha küçük bir ofise taşınma kararı aldı.

Parti Genel Başkanı Muharrem İnce de alınan bu kararın ardından yaptığı açıklamada; dijital platformlardaki varlıklarını artıracaklarını ve parti masraflarını kısmak zorunda olduklarını aktardı.

'BAĞIŞLARLA AYAKTA KALIYORUZ'

İnce, partinin üyelerden gelen bağışlarla ayakta kaldığını, Hazine'den yardım alamadıklarını ve bu nedenle binaları küçültme kararı aldıklarını söyledi.